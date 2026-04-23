Milano 12:05
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Nasdaq 22-apr
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Dow Jones 22-apr
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Unione Europea, PMI composito in aprile

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Unione Europea, PMI composito in aprile
Unione Europea, PMI composito in aprile pari a 48,6 punti, in calo rispetto al precedente 50,7 punti (la previsione era 50,2 punti).
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