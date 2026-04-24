Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in flessione dello 0,48%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 10.563,9. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 10.353,3. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 10.299,8, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)