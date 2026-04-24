B.F., l'utile sale a 15 milioni nel 2025. Dividendo di 0,076 euro

(Teleborsa) - B.F. , holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha chiuso il 2025 con un valore della produzione pari a 1.730 milioni di euro, in crescita rispetto a 1.505 milioni rilevati nel 2024. La crescita registrata è imputabile, oltre che all'ampliamento dell'area di consolidamento, alla crescita della business unit internazionale ed agli effetti di integrazione con le società partecipate.



L'EBITDA ammonta a 129 milioni di euro, in aumento rispetto a 100 milioni del 2024, per effetto principalmente dell'ampliamento dell'area di consolidamento e per la crescita della business unit internazionale. L'EBIT si attesta a 54 milioni di euro, rispetto a 47 milioni del 2024, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per 75 milioni, contro 50 milioni del 2024, principalmente per effetto dell'entrata in funzione dei nuovi investimenti, dell'ampliamento del perimetro di consolidamento, nonché di svalutazioni rilevate per complessivi 17 milioni afferenti: l'avviamento della business unit agroindustriale, alcuni valori di partecipazioni non consolidate e accantonamenti a fondo svalutazione crediti iscritti nel bilancio della controllata CAI (tali svalutazioni erano state complessivamente pari a 2 milioni nel 2024).



Il risultato della gestione finanziaria del 2025 è negativo per 28 milioni di euro in linea con il 2024. Il risultato ante imposte positivo è pari a 26 milioni di euro, contro un risultato ante imposte positivo del 2024 pari a 19 milioni e il risultato netto positivo è pari a 15 milioni di euro, contro un risultato netto positivo di 13 milioni del 2024.



L'indebitamento finanziario netto si attesta al 31 dicembre 2025 a 82 milioni, contro un valore pari a 174 milioni al 31 dicembre 2024. La variazione è imputabile prevalentemente alle operazioni di valorizzazione della controllata BF International, avvenute con l'ingresso nel suo capitale sociale di investitori strategici.



"L'evoluzione del contesto di mercato conferma la valenza del controllo degli asset produttivi come fattore competitivo dei gruppi industriali - ha commentato Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF - I risultati registrati nel 2025 dal Gruppo BF evidenziano la presenza di una struttura resiliente alle volatilità esogene del mercato e di un indirizzo strategico, intrapreso ormai da diversi anni, che individua nel controllo proprietario della filiera il fattore di contenimento degli elementi che possono incidere sulle marginalità dei diversi comparti produttivi. La crescita rilevata sia dell'EBITDA che del valore della produzione vanno nella direzione di garantire una generazione stabile di valore di BF e delle partecipate".



Il CdA ha proposto un dividendo pari a 0,076 euro per azione. Se approvato, si prevede che il dividendo venga messo in pagamento in due tranche paritetiche come segue: con data di stacco 3 agosto 2026 (stacco cedola numero 12), record date 4 agosto 2026 e data di pagamento 5 agosto 2026; con data di stacco 28 settembre 2026 (stacco cedola numero 13), record date 29 settembre 2026 e data di pagamento 30 settembre 2026.

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