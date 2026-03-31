Centrale del Latte d'Italia, ricavi a 351,5 milioni e posizione finanziaria netta quasi dimezzata a -18 milioni

(Teleborsa) - Centrale del Latte d'Italia , terzo operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata quotato su Euronext STAR Milan e controllato dal gruppo NewPrinces, ha chiuso il 2025 con ricavi a 351,5 milioni di euro (+0,5% rispetto ai 349,7 milioni del 2024), grazie all'effetto combinato di crescita organica e di un prezzo di vendita più elevato nella prima parte dell'anno per le dinamiche inflazionistiche del mercato del latte.



L'EBITDA cresce a 26,2 milioni (+4,9%), con un margin che migliora dal 7,2% al 7,4%. L'EBIT sale a 10,4 milioni (+6,3%) e l'utile netto si attesta a 4,6 milioni (+5,2%). Il risultato più significativo dell'esercizio è tuttavia sul fronte finanziario: la posizione finanziaria netta migliora di circa 20 milioni, passando da -38 milioni a -18 milioni, grazie alla forte generazione di cassa operativa, il flusso da attività operativa è più che raddoppiato a 31 milioni da 15,9 milioni del 2024.



Sul fronte dei prodotti, il segmento Dairy Products cresce dell'11,6% a 67 milioni grazie all'incremento della domanda e a prezzi medi più elevati, compensando il calo del segmento Milk Products (-1,9% a 269 milioni) penalizzato da minori prezzi e volumi. Geograficamente, i mercati esteri mostrano dinamismo: la Germania cresce del 3,5% e gli altri paesi del 7,2%, mentre l'Italia registra una lieve flessione dello 0,2%.



Il consiglio ha proposto di destinare l'utile interamente a riserva (il 5% a riserva legale e il restante 95% a riserva straordinaria) senza distribuzione di dividendo.



Ha inoltre nominato Giada Carbonaro, 34 anni, come nuovo Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e nuovo Investor Relator, con efficacia dall'esercizio 2026, in sostituzione di Fabio Fazzari.

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