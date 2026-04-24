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Pesante sul mercato di New York HCA Healthcare

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di New York HCA Healthcare
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, che esibisce una perdita secca dell'8,16% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di HCA Healthcare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di HCA Healthcare mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 425 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 442,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 414,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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