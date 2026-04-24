SLB, utile primo trimestre scende a 752 milioni di dollari con ripercussioni guerra

(Teleborsa) - SLB , che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un fatturato di 8,72 miliardi di dollari, aumentato del 3% su base annua. L'EBITDA rettificato di 1,77 miliardi di dollari è diminuito del 12% su base annua. L'utile netto attribuibile a SLB, pari a 752 milioni di dollari, è diminuito del 6% su base annua. L'utile per azione (EPS), escluse spese e proventi, di 0,52 dollari, è diminuito del 28% su base annua.



"È stato un inizio d'anno difficile, poiché le diffuse interruzioni in Medio Oriente hanno avuto un impatto sulla nostra attività - ha dichiarato il CEO Olivier Le Peuch - L'impatto è stato più pronunciato nei settori della costruzione di pozzi e delle prestazioni dei giacimenti, poiché SLB ha smobilitato le operazioni in diversi paesi in risposta alle azioni dei clienti volte a salvaguardare il personale e le strutture. Al di fuori del Medio Oriente, i ricavi sono aumentati su base annua in tutti gli altri mercati, principalmente grazie all'impatto delle nostre mosse strategiche relative a ChampionX, Digital e Data Center Solutions".



"Abbiamo iniziato il 2026 prevedendo che l'offerta e la domanda globali di liquidi si sarebbero gradualmente riequilibrate nel corso dell'anno e nel 2027 - ha aggiunto - Tuttavia, il conflitto in Medio Oriente ha accelerato questo riequilibrio, mettendo in luce vulnerabilità critiche nella catena di approvvigionamento energetico globale. Prevediamo che i prezzi delle materie prime liquide post-conflitto rimarranno al di sopra dei livelli pre-conflitto. Ciò riflette le interruzioni dell'offerta a breve termine causate da danni alle infrastrutture, impatti sulla produzione e premio di rischio geopolitico".



"Di conseguenza, è probabile che molti paesi diano priorità alla diversificazione dell'offerta, investano nell'esplorazione e nello sviluppo delle risorse nazionali e ricostituiscano le riserve strategiche una volta che il conflitto si sarà attenuato. Parallelamente al nostro impegno nel supportare i clienti nel ripristino della capacità produttiva in Medio Oriente, prevediamo che queste tendenze stimoleranno maggiori investimenti in progetti a ciclo breve in Nord America e America Latina, nonché in sviluppi a ciclo lungo, in particolare nei mercati offshore in acque profonde".



"In assenza di un conflitto prolungato che porti a un rallentamento economico e a una distruzione della domanda, queste risposte dell'offerta rafforzano la nostra convinzione di una ripresa generalizzata nei mercati upstream nel 2027 e nel 2028 - ha detto Le Peuch -Sebbene permangano incertezze a breve termine, ci impegniamo a restituire oltre 4 miliardi di dollari agli azionisti nel 2026", ha concluso Le Peuch".

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