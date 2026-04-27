Milano 12:13
47.762 +0,22%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:13
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Francoforte 12:13
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,06% alle 10:30)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 47.683,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,06% alle 10:30)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,06% alle 10:30 e scambia a 47.683,67 punti.
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