Digital Bros acquisisce IP di "Wuchang: Fallen Feathers" per 4 milioni di euro

(Teleborsa) - Digital Bros , gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto un accordo con lo studio di sviluppo cinese Chengdu Lingze Technology per l'acquisizione della proprietà intellettuale (IP) del videogioco Wuchang: Fallen Feathers.



L'operazione comporta il trasferimento in capo al Gruppo della piena titolarità dell'IP, consentendo di massimizzare i benefici economici generati dal videogioco lungo l'intero ciclo di vita ed eliminando al contempo ogni futuro pagamento di royalty allo sviluppatore. Il corrispettivo complessivo è pari a 32 milioni di Renminbi (circa 4 milioni di euro) e sarà finanziato mediante le linee di credito esistenti.



Wuchang: Fallen Feathers, sviluppato da Leenzee e pubblicato dalla controllata del Gruppo 505 Games, è un action RPG di tipo soulslike ambientato nella terra di Shu alla fine della Dinastia Ming. Il prodotto è stato lanciato il 24 luglio 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e attraverso il servizio in abbonamento Xbox Game Pass. Il videogioco ha conseguito risultati commerciali significativi, raggiungendo la prima posizione nella classifica globale dei titoli più venduti su Steam già prima del lancio e con oltre 130.000 giocatori contemporanei su Steam nel giorno di uscita. Al 31 marzo 2026, Wuchang: Fallen Feathers ha venduto oltre 1 milione di copie, generando ricavi per oltre 30 milioni di euro (al netto di tasse e commissioni), a conferma della qualità del prodotto e del suo potenziale nel lungo periodo.



L'operazione è coerente con la strategia del Gruppo volta a incrementare il peso in portafoglio delle proprietà intellettuali interamente detenute, con benefici attesi in termini di espansione dei margini e creazione di valore nel lungo periodo. Digital Bros non prevede che l'operazione abbia un impatto significativo sull'evoluzione prevedibile della gestione per l'esercizio in corso già comunicat a al mercato

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