Valsoia: assemblea approva bilancio e dividendo di 0,38 euro, rinnovato CdA per triennio 2026-2028

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria di Valsoia , società bolognese specializzata nell'alimentazione salutistica a base vegetale quotata su Euronext Milan, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,38 euro per azione, con stacco cedola il 4 maggio 2026 e pagamento il 6 maggio.



I risultati 2025 mostrano ricavi di vendita sostanzialmente stabili a 116,8 milioni (+0,0%), EBITDA a 14,0 milioni (margin 12,0%, da 12,2% nel 2024) e utile netto invariato a 8,3 milioni. La posizione finanziaria netta rettificata si attesta a 17,0 milioni, in calo di 11,4 milioni rispetto al 2024, principalmente per effetto dell'acquisizione del 70% della slovena Kele&Kele.



L'assemblea ha rinnovato il CdA per il triennio 2026-2028 in nove membri: Lorenzo Sassoli de Bianchi è confermato presidente. Il CdA insediatosi ha nominato Furio Burnelli e Gregorio Sassoli de Bianchi vicepresidenti e Andrea Panzani amministratore delegato e direttore generale, carica che ricopre dal 2014. I consiglieri indipendenti sono Susanna Zucchelli e Camilla Chiusoli.



Il Collegio Sindacale è stato rinnovato con Gianfranco Tomassoli presidente, Claudia Spisni e Massimo Mezzogori sindaci effettivi. Non sono stati costituiti comitati interni. In sede straordinaria, l'assemblea ha approvato una modifica al Piano di Stock Option 2025-2028 e delegato al CdA la facoltà di aumentare il capitale per un massimo di 200.000 azioni ordinarie a servizio del piano.

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