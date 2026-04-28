BP, utile primo trimestre sopra le attese con trading "eccezionale" e solido midstream

(Teleborsa) - BP , colosso energetico britannico, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile sottostante RC di 3,2 miliardi di dollari, rispetto a 1,5 miliardi di dollari del trimestre precedente. Rispetto al quarto trimestre 2025, il risultato sottostante riflette l'eccezionale contributo del trading di petrolio e una performance più solida nel settore midstream. Il risultato ha superato le aspettative degli analisti, che si attestavano a 2,63 miliardi di dollari, secondo un consensus compilato da LSEG.



Il flusso di cassa operativo è stato di 2,9 miliardi di dollari dopo aver tenuto conto di un aumento del capitale circolante rettificato di 6 miliardi di dollari, dovuto principalmente all'aumento dei prezzi e all'accumulo stagionale delle scorte.



BP parla di attività upstream "solide": l'affidabilità degli impianti upstream nel primo trimestre 2026 è migliorata al 95,7% (95,4% nel quarto trimestre 2025); la produzione è rimasta sostanzialmente invariata, grazie all'aumento della produzione nel Golfo del Messico e alla solida performance di bpx Energy, che hanno compensato l'impatto delle interruzioni in Medio Oriente e della cessione di attività nel Mare del Nord alla fine del 2025.



Sul fronte dei progressi strategici, viene segnalato l'accordo per la vendita della raffineria di Gelsenkirchen. Al completamento della transazione, l'obiettivo di riduzione strutturale dei costi aumenterà di 1 miliardo di dollari, raggiungendo i 6,5-7,5 miliardi di dollari entro il 2027. In base alle condizioni di mercato, BP prevede ora di ridurre il finanziamento tramite obbligazioni ibride aziendali di circa 4,3 miliardi di dollari, portandolo a circa 9 miliardi di dollari entro la fine del 2027.



"Nel complesso, la nostra attività continua a funzionare bene - ha commentato la CEO Meg O'Neill - Questo è stato un altro trimestre di solide performance operative e finanziarie e abbiamo compiuto ulteriori progressi verso i nostri obiettivi per il 2027. Abbiamo registrato un'elevata affidabilità degli impianti, un'elevata disponibilità di raffinazione e un aumento della produzione nel Golfo del Messico e presso bpx Energy, la nostra attività onshore statunitense, mantenendo stabili i livelli di produzione nonostante le continue interruzioni. Abbiamo inoltre compiuto progressi in materia di sostenibilità, continuando a integrarla nel nostro modo di lavorare e consolidando la riduzione del 37% delle emissioni operative registrata lo scorso anno rispetto al dato di riferimento del 2019. Ci impegniamo a operare in modo etico e responsabile: fornire energia sicura e a prezzi accessibili, e farlo in modo sostenibile.

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