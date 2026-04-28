Europa cauta, bene Piazza Affari con Eni, STM e banche

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, dove spicca Piazza Affari
grazie ai guadagni di Eni
, STM
e delle banche. In Medio Oriente, i mediatori stanno lavorando per colmare le lacune tra Stati Uniti e Iran, nonostante la cancellazione dei colloqui diretti da parte del presidente Trump nel fine settimana. L'ultima proposta dell'Iran prevede negoziati a fasi, dando priorità alla fine della guerra e alla revoca del blocco statunitense prima di affrontare la questione nucleare, una proposta che Trump ha criticato
.
Come ampiamente previsto, la Bank of Japan
ha mantenuto stamattina invariato il tasso di riferimento allo 0,75%
. La decisione è stata presa con 6 voti favorevoli e 3 contrari, un risultato più combattuto rispetto alle riunioni di marzo e gennaio, quando solo Takata Hajime aveva votato a favore di un rialzo, rinforzando le aspettative per un aumento del costo del denaro a giugno.
Sul fronte macroeconomico
, in Spagna il tasso di disoccupazione del primo trimestre è salito
al 10,8%, mentre le vendite al dettaglio hanno accelerato
al +4,1% su anno a marzo.
Per quanto riguarda le trimestrali
, BP
ha registrato
un utile sottostante al costo di sostituzione nel primo trimestre pari a 3,2 miliardi di dollari, ben sopra le aspettative di mercato grazie al contributo eccezionale del trading; Barclays
ha segnalato
un utile nel primo trimestre in linea con le aspettative, visto che ha pesato un accantonamento di 200 milioni di sterline per una perdita legata a un'esposizione verso una singola società; Novartis
ha evidenziato
un utile del primo trimestre in calo più delle attese con la concorrenza dei farmaci generici.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.629,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,12%. Giornata di forti guadagni per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,44%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +80 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,86%. Tra i mercati del Vecchio Continente
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,35%, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dello 0,71% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 50.470 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,08%); in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,21%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+2,39%), STMicroelectronics
(+1,98%), BPER Banca
(+1,94%) e Banco BPM
(+1,50%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -4,05%. Sostanzialmente debole Fincantieri
, che registra una flessione dell'1,43%. Si muove sotto la parità Stellantis
, evidenziando un decremento dell'1,42%. Contrazione moderata per Recordati
, che soffre un calo dell'1,00%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, BFF Bank
(+2,68%), D'Amico
(+2,38%), Alerion Clean Power
(+1,97%) e MFE A
(+1,72%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Reply
, che prosegue le contrattazioni a -1,69%. Sottotono Juventus
che mostra una limatura dell'1,35%. Deludente Sanlorenzo
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Anima Holding
, che mostra un piccolo decremento dello 0,75%.