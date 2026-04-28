Kimberly-Clark conferma guidance dopo primo trimestre con vendite sopra le attese

(Teleborsa) - Kimberly-Clark , colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha chiuso il primo trimestre 2026 con fatturato netto di 4,2 miliardi di dollari, in crescita del 2,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una crescita organica delle vendite del 2,5%. Il dato ha superato le attese degli analisti di 4,09 miliardi di dollari, secondo dati LSEG.



L'utile operativo del trimestre è stato di 753 milioni di dollari, mentre l'utile operativo rettificato è stato di 732 milioni di dollari, in crescita del 3,7% rispetto all'anno precedente, grazie a significativi risparmi di produttività, minori spese di marketing, ricerca e generali (che riflettono i risparmi sui costi generali) e un favorevole cambio valutario. L'utile per azione attribuibile a Kimberly-Clark è stato di 2,00 dollari; l'utile per azione rettificato attribuibile a Kimberly-Clark è stato di 1,97 dollari, in aumento del 2,1% rispetto all'anno precedente.



"I risultati del primo trimestre evidenziano la forza e la resilienza del motore di crescita che abbiamo costruito attraverso Powering Care - ha dichiarato Mike Hsu, CEO di Kimberly-Clark - Abbiamo continuato a registrare una solida performance in termini di volumi e mix, consolidando al contempo la nostra quota di mercato nonostante la persistente incertezza geopolitica e macroeconomica. Abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie all'innovazione ispirata alle esigenze dei consumatori, alla crescente fedeltà al marchio e a un'eccellente esecuzione di squadra. Allo stesso tempo, continuiamo a generare significativi risparmi sui costi che rafforzano la nostra solida base finanziaria e ci consentono di investire nel nostro promettente futuro".



Kimberly-Clark prevede che la crescita organica delle vendite nel 2026 sarà in linea o superiore alla crescita media ponderata delle categorie e dei paesi in cui opera, che negli ultimi dodici mesi è cresciuta di circa il due e mezzo percento. Si prevede che le vendite nette riportate risentiranno di un impatto negativo di 50 punti base derivante dall'uscita dell'attività di pannolini a marchio privato dell'azienda negli Stati Uniti e di un impatto positivo di circa 50 punti base dovuto alla conversione valutaria. Si prevede che l'utile operativo rettificato crescerà a un tasso "mid-to-high single-digit". Inoltre, prevede che l'utile per azione rettificato derivante dalle attività operative continuative cresca a un tasso "double-digit" a tassi di cambio costanti, trainato da un aumento di circa il 40% dei ricavi derivanti da società partecipate rispetto al 2025, da aspettative di oneri finanziari netti stabili.



(Foto: Cineberg Ug)

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