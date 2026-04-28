Piazza Affari sale con Eni e banche, cauta l'Europa in attesa di novità geopolitiche

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, dove spicca Piazza Affari
grazie ai guadagni di Eni
e delle banche. Il perdurare della chiusura dello Stretto di Hormuz
continua a pesare sul sentiment degli investitori per via delle conseguenze più durature su crescita economica e inflazione: sotto questo profilo, saranno importanti gli appuntamenti di questa settimana, con le riunioni delle principali banche centrali, dalle quali capire ulteriori segnali riguardo allo scenario di politica monetaria dei prossimi mesi.
Come ampiamente previsto, la Bank of Japan
ha mantenuto stamattina invariato il tasso di riferimento allo 0,75%
. La decisione è stata presa con 6 voti favorevoli e 3 contrari, un risultato più combattuto rispetto alle riunioni di marzo e gennaio, quando solo Takata Hajime aveva votato a favore di un rialzo, rinforzando le aspettative per un aumento del costo del denaro a giugno.
Sul fronte macroeconomico
, in Giappone
a marzo il tasso di disoccupazione è aumentato di un decimo a +2,7%, contro attese di stabilità; in Spagna
il tasso di disoccupazione del primo trimestre è salito
al 10,8%, mentre le vendite al dettaglio hanno accelerato
al +4,1% su anno a marzo; in Italia
a febbraio il fatturato dell'industria è salito
in valore e sceso leggermente in volume, mentre c'è stato
un balzo dei prezzi alla produzione dell'industria a marzo con l'aumento del costo dell'energia a causa del conflitto in Medio Oriente; negli Stati Uniti
, dove inizierà la riunione Fed, sarà invece pubblicata la fiducia dei consumatori del Conference Board di aprile.
Per quanto riguarda le trimestrali
, BP
ha registrato
un utile sottostante al costo di sostituzione nel primo trimestre pari a 3,2 miliardi di dollari, ben sopra le aspettative di mercato grazie al contributo eccezionale del trading; Barclays
ha segnalato
un utile nel primo trimestre in linea con le aspettative, visto che ha pesato un accantonamento di 200 milioni di sterline per una perdita legata a un'esposizione verso una singola società; Novartis
ha evidenziato
un utile del primo trimestre in calo più delle attese con la concorrenza dei farmaci generici.
Sessione debole per l'euro / dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,20%. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.627,2 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,17%. Deciso rialzo del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) (+3,21%), che raggiunge 99,46 dollari per barile.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +81 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,87%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte
avanza dello 0,22%, si muove in modesto rialzo Londra
, evidenziando un incremento dello 0,41%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,21%. Piazza Affari
continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 48.233 punti (+1,11%); sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,13% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 50.712 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,68%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,32%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza ENI
(+2,98%), Unicredit
(+2,70%), STMicroelectronics
(+2,54%) e BPER Banca
(+2,23%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -2,81%. Discesa modesta per Fincantieri
, che cede un piccolo -1,39%. Pensosa Avio
, con un calo frazionale dell'1,23%. Tentenna Moncler
, con un modesto ribasso dello 0,80%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Alerion Clean Power
(+3,16%), D'Amico
(+2,85%), Pharmanutra
(+2,54%) e MARR
(+2,15%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Anima Holding
, che continua la seduta con -1,20%. Giornata fiacca per RCS
, che segna un calo dello 0,81%.