Wall Street chiude poco mossa in attesa di trimestrali tech e Fed

(Teleborsa) - Chiusura sostanzialmente stabile per Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 49.168 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.174 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,01%); in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,25%).



Sul sentiment pesa il fatto che i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran sembrano essere in una fase di stallo. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato lunedì che Trump e il suo team per la sicurezza nazionale hanno discusso dell'offerta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz se la guerra finisce e gli Stati Uniti revocano il blocco.



Continua intanto la stagione delle trimestrali: questa settimana è cruciale con cinque dei "Magnifici Sette" giganti tecnologici in programma (Alphabet, Amazon, Meta Platform e Microsoft mercoledì, Apple giovedì). Inoltre, mercoledì si concluderà anche quella che potrebbe essere l'ultima riunione della Federal Reserve per l'attuale presidente Jerome Powell.



Telecomunicazioni (+0,94%), finanziario (+0,65%) e informatica (+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,18%), beni di consumo secondari (-0,76%) e sanitario (-0,54%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Nvidia (+4,00%), Verizon Communication (+1,57%), American Express (+1,52%) e Goldman Sachs (+1,20%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su McDonald's , che ha chiuso a -3,03%. Seduta negativa per IBM , che mostra una perdita dell'1,69%. Sotto pressione Coca Cola , che accusa un calo dell'1,55%. Contrazione moderata per Merck , che soffre un calo dell'1,49%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+5,63%), Nvidia (+4,00%), Intel (+2,97%) e AppLovin (+2,68%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su ARM Holdings , che ha archiviato la seduta a -8,07%. Scivola Advanced Micro Devices , con un netto svantaggio del 3,79%. In rosso Marvell Technology , che evidenzia un deciso ribasso del 3,71%. Spicca la prestazione negativa di T-Mobile US , che scende del 3,70%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Martedì 28/04/2026

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)

15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)

16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89,4 punti; preced. 91,8 punti)



Mercoledì 29/04/2026

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)

14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,49 Mln unità)

14:30 USA: Permessi edilizi (preced. 1,38 Mln unità)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,93 Mln barili).

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