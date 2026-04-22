Milano 11:15
47.892 -0,02%
Nasdaq 21-apr
26.479 0,00%
Dow Jones 21-apr
49.149 -0,59%
Londra 11:15
10.502 +0,04%
Francoforte 11:15
24.306 +0,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE 100. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10.600. Primo supporto a 10.430,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 10.379,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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