Banche meno significative, in netta crescita la raccolta di depositi online all'estero

Il focus di Banca d'Italia

(Teleborsa) - Il ricorso delle banche italiane meno significative a piattaforme online che, operando in regime di libera prestazione di servizi, consentono di raccogliere depositi in altri paesi europei è "marcatamente cresciuto negli ultimi anni". È quanto emerge da un focus presente nell'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria di Banca d'Italia.



A dicembre scorso 30 LSI (less significant institutions) raccoglievano attraverso questo canale 11,5 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 10% della loro raccolta e al 5% della provvista dell'insieme delle LSI.



Secondo una specifica rilevazione condotta nel corso del 2025 dalla Banca d'Italia per approfondirne le caratteristiche, tale categoria di depositi risulta "piuttosto concentrata": le prime 5 LSI detengono circa tre quarti dell'importo complessivo; si tratta prevalentemente di intermediari privi di una propria rete di sportelli.



Per la maggior parte delle banche più esposte verso questo canale - ossia con almeno 100 milioni di raccolta mediante online deposit platforms (ODP), i depositi ottenuti tramite piattaforme rappresentano meno del 20% della provvista totale.



Il ricorso alle ODP consente alle banche di diversificare le proprie fonti di finanziamento, accedendo al mercato europeo dei depositi al dettaglio; tuttavia "espone gli intermediari a rischi", sottolinea la Banca d'Italia. Quelli più rilevanti sono: di natura strategica, soprattutto per le banche che presentano una provvista maggiormente concentrata presso le piattaforme ODP (in particolar modo se a supporto di un rapido aumento dell'attivo o di forme di impiego relativamente rischiose); operativi e tecnologici, connessi con l'uso delle piattaforme, nonché di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nell'eventualità di un'incompleta acquisizione di informazioni necessarie alla conoscenza del cliente, all'attribuzione del profilo di rischio e al monitoraggio dell'operatività; di potenziale instabilità, poiché questo tipo di raccolta è slegato da relazioni di natura commerciale con la clientela ed è fondato su ragioni puramente remunerative. Tale rischio può risultare peraltro mitigato dal fatto che la provvista è prevalentemente a termine, di regola non rimborsabile in anticipo e comunque coperta dal sistema di garanzia dei depositanti.

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