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Banche meno significative, in netta crescita la raccolta di depositi online all'estero

Il focus di Banca d'Italia

Banche, Economia
Banche meno significative, in netta crescita la raccolta di depositi online all'estero
(Teleborsa) - Il ricorso delle banche italiane meno significative a piattaforme online che, operando in regime di libera prestazione di servizi, consentono di raccogliere depositi in altri paesi europei è "marcatamente cresciuto negli ultimi anni". È quanto emerge da un focus presente nell'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria di Banca d'Italia.

A dicembre scorso 30 LSI (less significant institutions) raccoglievano attraverso questo canale 11,5 miliardi di euro, corrispondenti a circa il 10% della loro raccolta e al 5% della provvista dell'insieme delle LSI.

Secondo una specifica rilevazione condotta nel corso del 2025 dalla Banca d'Italia per approfondirne le caratteristiche, tale categoria di depositi risulta "piuttosto concentrata": le prime 5 LSI detengono circa tre quarti dell'importo complessivo; si tratta prevalentemente di intermediari privi di una propria rete di sportelli.

Per la maggior parte delle banche più esposte verso questo canale - ossia con almeno 100 milioni di raccolta mediante online deposit platforms (ODP), i depositi ottenuti tramite piattaforme rappresentano meno del 20% della provvista totale.

Il ricorso alle ODP consente alle banche di diversificare le proprie fonti di finanziamento, accedendo al mercato europeo dei depositi al dettaglio; tuttavia "espone gli intermediari a rischi", sottolinea la Banca d'Italia. Quelli più rilevanti sono: di natura strategica, soprattutto per le banche che presentano una provvista maggiormente concentrata presso le piattaforme ODP (in particolar modo se a supporto di un rapido aumento dell'attivo o di forme di impiego relativamente rischiose); operativi e tecnologici, connessi con l'uso delle piattaforme, nonché di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nell'eventualità di un'incompleta acquisizione di informazioni necessarie alla conoscenza del cliente, all'attribuzione del profilo di rischio e al monitoraggio dell'operatività; di potenziale instabilità, poiché questo tipo di raccolta è slegato da relazioni di natura commerciale con la clientela ed è fondato su ragioni puramente remunerative. Tale rischio può risultare peraltro mitigato dal fatto che la provvista è prevalentemente a termine, di regola non rimborsabile in anticipo e comunque coperta dal sistema di garanzia dei depositanti.
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