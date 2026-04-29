Londra: andamento negativo per Haleon

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.



Il movimento di Haleon , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di Haleon rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 3,563 sterline, mentre i supporti sono stimati a 3,364. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 3,761.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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