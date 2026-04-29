Madrid: peggiora Solaria

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che tratta in perdita del 4,00% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Solaria rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Solaria mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24,38 Euro. Rischio di discesa fino a 23,95 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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