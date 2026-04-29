Olidata approva nuovo piano al 2028. AD Nasso: aggiornamento serio e prudente

(Teleborsa) - Olidata , società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha chiuso il 2025 con Ricavi Operativi consolidati sono stati pari a 93,5 milioni di euro, rispetto a 96,7 milioni dell'esercizio 2024. L'EBITDA Adjusted consolidato è stato pari a 4,5 milioni di euro, rispetto a 5,9 milioni dell'esercizio 2024. Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 0,3 milioni di euro, rispetto a 1 milione dell'esercizio 2024.



L'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo al 31 dicembre 2025 risulta negativo, cash positive, e pari a 1,6 milioni di euro, rispetto a un indebitamento finanziario netto pari a 2,1 milioni al 31 dicembre 2024 (con un miglioramento di 3,6 milioni).



Il CdA ha approvato l'aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo Olidata 2026-2028, che tiene conto dell'evoluzione del complesso contesto di mercato e geopolitico, delle risultanze dell'esercizio 2025, del rafforzamento della governance e del management e delle nuove iniziative industriali avviate dal Gruppo. Il Piano Industriale 2024-2026 prevedeva il raggiungimento nel 2026 di un Valore della Produzione target pari a circa 126 milioni di euro. Alla luce dei risultati consuntivati nell'esercizio 2025, del diverso profilo temporale di sviluppo dei ricavi rispetto alle ipotesi originarie, nonché dell'evoluzione dello scenario di mercato e del mix di offerta, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che tale target non risulta più coerente con l'attuale scenario previsionale e deve, pertanto, intendersi superato.



Il nuovo Piano prevede il raggiungimento nel 2028 di un Valore della Produzione pari a circa 118 milioni di euro. Il Gruppo conferma le proprie direttrici strategiche, con particolare focus sulle infrastrutture digitali, sui servizi ICT ad alto valore aggiunto, sulla cybersecurity, sui Big Data e sull'intelligenza artificiale, nonché sullo sviluppo di soluzioni proprietarie e di modelli di erogazione in modalità managed services. Le previsioni contenute nel Piano sono basate sulle assunzioni e sui driver operativi esaminati dal CdA e, per loro natura, restano soggette all'effettiva evoluzione del contesto di mercato e all'esecuzione del Piano.



"Il 2025 è stato un anno di consolidamento e di responsabilità - ha commentato l'AD Maurizio Nasso - Abbiamo rafforzato la governance, investito nelle competenze e continuato a lavorare sui settori che riteniamo centrali per la competitività del Paese: Cyber Security, Intelligenza Artificiale, Big Data e infrastrutture digitali. I risultati approvati oggi, pur in un mercato complesso e con tempi di sviluppo diversi rispetto alle previsioni originarie, confermano la solidità industriale e finanziaria del Gruppo, la capacità di generare cassa e il valore delle competenze costruite. Il nuovo Piano 2026-2028 rappresenta un aggiornamento serio e prudente del nostro percorso: vogliamo crescere in modo sostenibile, con tecnologia italiana e con una struttura più forte, a servizio della Pubblica Amministrazione, delle Corporate Enterprise e delle PMI che rappresentano la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano. Siamo orgogliosi del percorso fatto e consapevoli della responsabilità di contribuire, con innovazione e sicurezza, alla crescita del Paese".



"L'esercizio 2025 evidenzia un Gruppo solido, cash positive e in utile, che ha continuato a presidiare i propri mercati di riferimento e a investire in soluzioni proprietarie ad alto valore aggiunto - ha aggiunto - Il rafforzamento dell'assetto manageriale e l'aggiornamento del Piano Industriale 2026-2028 consentono a Olidata di affrontare il nuovo ciclo di sviluppo con maggiore focalizzazione operativa, puntando su qualità del portafoglio ordini, marginalità e sostenibilità finanziaria".

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