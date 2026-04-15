Olidata e Yakkyo siglano partnership per BeYou: al via la produzione

(Teleborsa) - Olidata e Yakkyo hanno sottoscritto un accordo di partnership che vede Yakkyo quale partner industriale full-service esclusivo dei dispositivi hardware della linea BeYou, la nuova gamma di notebook, tablet e accessori a marchio Olidata.



La distribuzione dei prodotti avverrà per il tramite di O.factory, società del Gruppo Olidata dedicata alle attività commerciali B2C. L’avvio della produzione industriale, attualmente in fase di consegna, rappresenta un primo lotto con un valore complessivo stimato al pubblico di circa 700.000 euro.



La partnership, spiega una nota, rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra due realtà italiane quotate che integrano le rispettive competenze distintive: Olidata porta il proprio heritage nel settore IT italiano, il design e la rete distributiva; Yakkyo opera invece come produttore OEM e importatore ufficiale, avendo curato l'intero ciclo dalla selezione e customizzazione del prodotto fino all'immissione sul mercato UE, grazie a capacità consolidate in sourcing, controllo qualità AQL e logistica globale in oltre 30 Paesi.



I dispositivi della linea BeYou sono progettati e disegnati interamente in Italia, con un focus sulla personalizzazione dell'esperienza utente attraverso algoritmi proprietari di intelligenza artificiale che adattano l'interfaccia alle preferenze individuali sin dal primo avvio.



Cristiano Rufini, Presidente di Olidata ha dichiarato: "La scelta di Yakkyo come partner industriale per la linea BeYou riflette la nostra strategia di costruire una filiera italiana dell'hardware tecnologico. Con questa collaborazione, Olidata conferma il proprio ritorno alle origini come produttore di dispositivi, affidando a un partner quotato e strutturato l'intera catena di sviluppo prodotto, produzione e importazione. L'avvio della produzione industriale segna l'inizio di un percorso che prevediamo in significativa crescita".



Giovanni Conforti, CEO di Yakkyo, ha commentato: "Questa partnership con Olidata rappresenta un traguardo strategico per Yakkyo: operiamo come partner industriale full-service e referente per l'immissione sul mercato europeo di un brand storico del Made in Italy tecnologico. Abbiamo curato l'intero ciclo: dall'ideazione al prodotto finito, certificato e consegnato passando attraverso la selezione, customizzazione, controllo qualità, certificazione CE e logistica. La nostra piattaforma, nata per servire l'e-commerce globale, dimostra oggi la capacità di trasformare un concept in un prodotto pronto per il mercato rappresentando un'evoluzione naturale del nostro modello di business".



Le parti prevedono un progressivo incremento dei volumi di fornitura in funzione della risposta del mercato alla linea BeYou. La strategia distributiva prevede sia il canale e-commerce diretto (olidatavision.com) sia accordi con la grande distribuzione organizzata.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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