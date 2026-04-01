TXT e-Solutions acquista FasThink per 4,5 milioni di euro

(Teleborsa) - TXT e-Solutions , azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha siglato il contratto di investimento per l'acquisizione del 100% del capitale della società FasThink. I risultati di FasThink saranno consolidati nella divisione Smart Solutions di TXT a partire dal 1° aprile 2026.



FasThink, fondata nel 2011, conta oggi circa 20 risorse, principalmente figure tecniche altamente specializzate in ambito ingegneria del software e sistemi per l'automazione di fabbrica. Il modello di business di FasThink è focalizzato su progetti ad alto valore aggiunto e su relazioni consolidate con clienti industriali operanti in contesti complessi. La società ha registrato una crescita dei ricavi negli ultimi esercizi, raggiungendo 4,4 milioni di euro nel 2025, con una marginalità operativa pari a circa il 20%.



Il piano industriale di FasThink prevede per il periodo 2026-2027 un'ulteriore espansione del business con tassi di crescita annui in doppia cifra, sostenuti sia dallo sviluppo organico sia dalle sinergie attese con il Gruppo TXT. In particolare, l'integrazione nella divisione TXT Industrial consentirà di valorizzare le complementarità commerciali e tecnologiche, favorendo opportunità di cross-selling e up-selling.



Il corrispettivo concordato per l'acquisizione del 100% di FasThink, pagato al closing al netto degli eventuali meccanismi di earn-out, claw-back e aggiustamenti legati alla posizione finanziaria netta, è pari a 4,5 milioni di euro. Il prezzo sarà corrisposto per il 75% in denaro e per il restante 25% mediante azioni TXT. Il multiplo implicito dell'operazione è pari a circa 5x l'EBITDA Adjusted 2025, escludendo le componenti variabili.



"L'ingresso di FasThink nel Gruppo TXT rappresenta un avanzamento significativo nell'esecuzione del nostro piano industriale: rafforza il posizionamento della nostra offerta verticale e introduce Smart Solutions hardware-software proprietarie a elevata marginalità - dichiara l'AD Daniele Misani - L'operazione genera sinergie commerciali e tecnologiche immediate, rafforzando la capacità del segmento TXT Industrial di rispondere alla crescente domanda di digitalizzazione dei processi produttivi. Siamo lieti di accogliere un team altamente qualificato, con cui condividiamo una visione orientata all'innovazione e alla creazione di valore per il mercato e per i nostri stakeholder".

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