Intred: nel primo trimestre ricavi salgono a 14,2 milioni (+2%), crescita organica al +6,8%

(Teleborsa) - Intred , operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi complessivi a 14,2 milioni di euro (+2,0% rispetto ai 13,9 milioni del Q1 2025). I ricavi caratteristici al netto dei Bandi Scuola crescono del 6,8%, con le connessioni in Banda Ultra Larga a 6,8 milioni (+11,3%). I ricavi da canoni ricorrenti rappresentano il 93,8% del totale, a conferma del rafforzamento progressivo del mix verso componenti strutturali. Il tasso di abbandono si attesta al 4,4%.



Per segmento, il Professionale guida in valore assoluto con 8,0 milioni (+4,0%), la Pubblica Amministrazione registra la crescita più elevata (+36,5% a 0,8 milioni), seguita dal Wholesale (+13,3% a 1,2 milioni) e dai Privati (+5,5% a 2,6 milioni). Geograficamente la provincia di Brescia rimane l'area principale con il 57,9% dei ricavi caratteristici, mentre Bergamo (13,2%) e Milano (12,0%) crescono di rilevanza, riducendo progressivamente il rischio di concentrazione.



La rete in fibra ottica proprietaria ha superato i 15.000 km al 31 marzo 2026 (da oltre 14.000 km un anno fa), raggiungendo tutti i comuni lombardi con almeno una scuola.



Il Co-Founder e AD Daniele Peli ha commentato: "Il primo trimestre 2026 conferma l’andamento di crescita dell’azienda e sostenibile, supportato da fondamentali operativi in continuo rafforzamento. L’evoluzione del mix di ricavi verso componenti sempre più ricorrenti e la qualità della customer base, sempre più orientata a servizi ad alta connettività, rappresentano elementi distintivi del nostro modello, che continua a dimostrare elevata stabilità anche in un contesto di normalizzazione delle componenti una tantum. Parallelamente, i risultati conseguiti a livello territoriale confermano l’efficacia della strategia di espansione, supportata dagli investimenti in marketing e comunicazione, con una presenza sempre più equilibrata tra le diverse aree e una progressiva riduzione del rischio di concentrazione geografica. Il primo trimestre è stato anche caratterizzato dall’avvio del processo di quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, probabilmente segmento STAR, dedicato alle PMI con elevati standard di eccellenza, una decisione che riteniamo strategica per il miglioramento della visibilità del titolo".



Il CdA ha rinnovato il programma di buyback: massimo 100.000 azioni (0,6% del capitale) per un controvalore massimo di 1,5 milioni di euro entro il 28 ottobre 2027, affidato a Intermonte SIM. Alla data del comunicato Intred detiene 82.021 azioni proprie (0,5145% del capitale).

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