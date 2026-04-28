Intred, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,12 euro in due tranche

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Intred , operatore di telecomunicazioni quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,12 euro per azione.



Il dividendo sarà corrisposto in due tranche di pari importo, ciascuna pari a 0,06 euro per azione, con prima tranche che prevede stacco cedola l'11 maggio 2026, record date il 12 maggio 2026 e pagamento il 13 maggio 2026; seconda tranche che prevede stacco cedola il 14 dicembre 2026, record date il 15 dicembre 2026 e pagamento il 16 dicembre 2026.



Inoltre, è stata revocata la vigente autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie approvata dall'assemblea in data 29 aprile 2025, e conferita una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi.

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