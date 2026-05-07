A Tokyo il Nikkei vola oltre quota 62.000: assist da rally tech e speranze di tregua in Medio Oriente

(Teleborsa) - Brilla alla riapertura, dopo giorni di festività, la borsa di Tokyo
con il Nikkei 225
che scambia in deciso rialzo (+6,15%), invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata il 28 del mese scorso. A spingere il mercato giapponese ha contribuito l’entusiasmo globale per il settore dell’intelligenza artificiale e l'ottimismo su possibili sviluppi diplomatici in Medio Oriente.
A sostenere il rally sono stati soprattutto i titoli tecnologici legati ai semiconduttori, dopo i solidi risultati trimestrali
diffusi da Advanced Micro Devices
(AMD), che hanno rafforzato l’euforia internazionale attorno al settore AI. Tra i migliori titoli del Nikkei spiccano Ibiden (+15,9%), Mitsui Kinzoku (+15,3%) e Renesas Electronics (+12,8%).
I mercati hanno inoltre reagito positivamente alle indiscrezioni su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran
per ridurre le tensioni nella regione. Teheran avrebbe infatti avviato la revisione di una proposta americana per porre fine al conflitto, mentre il presidente statunitense Donald Trump ha parlato di "colloqui molto positivi" con l’Iran.
Sul fronte obbligazionario, i titoli di Stato giapponesi
hanno registrato un rialzo dopo la pausa festiva di tre giorni. Il rendimento del decennale giapponese è sceso di 1,5 punti base al 2,485%, riflettendo una maggiore domanda di bond.
Lo yen
si è mantenuto stabile intorno a quota 156,33 per dollaro, dopo il recente rafforzamento alimentato dalle ipotesi di un nuovo intervento delle autorità giapponesi sul mercato valutario.
In controtendenza invece i titoli energetici ed esportatori
: Inpex ha perso il 5,9%, mentre Honda Motor ha ceduto lo 0,7%, penalizzata dalle crescenti pressioni competitive globali e dai limitati benefici derivanti da uno yen debole.
Tra gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si registra il balzo di Shenzhen
, che continua la giornata al 3,04%.
Sale Hong Kong
(+1,4%); sulla stessa tendenza, positivo Seul
(+0,87%).
Sui livelli della vigilia Mumbai
(-0,06%); buona la prestazione di Sydney
(+0,76%).
Andamento piatto per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che tratta con un modesto -0,05%. Sostanziale invarianza per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,01%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,48%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,76%.