BolognaFiere: il CdA conferma Calzolari presidente, Grimaldi vice e Bruzzone AD

(Teleborsa) - Il nuovo Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere , nominato dall'assemblea del 28 aprile 2026 per il triennio 2026-2028, ha confermato in continuità con il precedente mandato Gianpiero Calzolari presidente, Rosa Grimaldi vice-presidente e Antonio Bruzzone amministratore delegato.



Calzolari ha dichiarato: "Questo incarico rappresenta per me un grande onore ma anche una forte responsabilità verso un Gruppo che negli ultimi anni ha consolidato il proprio posizionamento internazionale. Il prossimo triennio sarà decisivo per accompagnare BolognaFiere in una nuova fase di crescita, innovazione e sviluppo infrastrutturale. Continueremo a investire nell'internazionalizzazione, nel rafforzamento delle nostre filiere fieristiche strategiche e nella trasformazione del quartiere fieristico in una piattaforma sempre più multifunzionale, sostenibile e aperta al territorio".



Bruzzone, che ha guidato la società dalla direzione generale nel 2015 fino alla nomina ad AD nel 2023 contestualmente alla quotazione, ha presieduto una crescita che ha portato il fatturato da 105 milioni nel 2015 a 306,7 milioni nel 2025. Ha dichiarato: "BolognaFiere ha dimostrato di saper evolvere da semplice organizzatore di eventi a piattaforma globale di business, contenuti e relazioni. Continueremo ad accelerare i processi di internazionalizzazione in tutte e tre le principali linee di business – organizzazione fieristica, allestimenti, gestione venue – e il rafforzamento delle nostre manifestazioni leader. Parallelamente, proseguiremo il piano di investimenti nel quartiere fieristico e nelle infrastrutture strategiche."



Il CdA ha inoltre istituito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il Comitato Remunerazione, con Celso Luigi De Scrilli presidente, Elena Leti e Teresa Lopilato membri, e ha adottato criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, in linea con le best practice di governance.

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