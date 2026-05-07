d'Amico, utile netto trimestrale balza a 27,5 milioni di dollari (+46%) per aumento noli

(Teleborsa) - d'Amico International Shipping , operatore internazionale nel trasporto marittimo di prodotti petroliferi quotato su Euronext Star Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con un utile netto di 27,5 milioni di dollari (+46% rispetto ai 18,9 milioni del primo trimestre 2025), sostenuto da un mercato delle product tanker eccezionalmente forte. I ricavi noleggio a tempo base sono saliti a 66,4 milioni (da 62,9 milioni), l'EBITDA a 40,9 milioni con un margine del 60,5%. La posizione finanziaria netta si attesta a 25,8 milioni, con un rapporto debito netto/valore di mercato della flotta al 2,0%.



Il principale driver del trimestre è stato l'impatto della guerra in Iran sui mercati delle navi cisterna: la quasi totale interruzione dei transiti attraverso lo Stretto di Hormuz ha generato dislocazioni della flotta, allungamento delle rotte e carenza di capacità, spingendo i noli medi delle cisterne a circa 133.735 dollari al giorno nel mese di marzo, oltre quattro volte la media del 2025.



La tariffa spot giornaliera media di DIS è salita a 32.264 dollari nel primo trimestre 2026, contro i 21.154 dollari del primo trimestre 2025 (+53% anno su anno). Il nolo medio complessivo si è attestato a 26.505 dollari, con il 62,2% dei giorni nave coperti da contratti time charter a 23.001 dollari al giorno.



L'AD Carlos Balestra di Mottola ha sottolineato che "qualora il conflitto non dovesse protrarsi a lungo, è probabile che, una volta concluso e con la riapertura di Hormuz, si generi un mercato particolarmente forte", per effetto della necessità di ricostituire le scorte commerciali e strategiche a livelli superiori a quelli precedenti.



Il CFO Federico Rosen ha dichiarato: "negli ultimi mesi, grazie alla forza della nostra posizione finanziaria e al miglioramento del nostro profilo di credito, DIS ha rifinanziato con successo una quota significativa del proprio debito a condizioni molto vantaggiose, riducendo il margine medio sul SOFR e allungando la durata residua media del debito. Tali operazioni rafforzano ulteriormente i nostri consolidati rapporti con primari istituti bancari, che desidero ringraziare per il continuo sostegno dimostratoci nel corso degli anni e attraverso i diversi cicli di mercato. la solidità della struttura finanziaria, con il rapporto debito netto/valore della flotta sceso dal 72,9% di fine 2018 all'attuale 2,0%".

Condividi

```