Somec, commessa da 38 milioni da un cantiere francese per sistemi vetrati di cinque navi da crociera

(Teleborsa) - Somec , azienda specializzata nell'ingegneria e produzione di sistemi vetrati per l'architettura navale e civile quotata su Euronext Milan, ha acquisito tramite la divisione Horizons una nuova commessa da 38 milioni di euro da un primario cantiere francese per la fornitura e installazione dei sistemi vetrati di cinque navi da crociera di nuova costruzione destinate a due compagnie internazionali.



L'ordine comprende i serramenti tradizionali di cabine e suite con balcone e i sistemi automatici a scorrimento verticale brevettati (AVSW), che trasformano il serramento in un "balcone infinito" aprendo completamente la vista mare. Le attività prenderanno avvio nel terzo trimestre 2026 e si concluderanno nel 2031.



Oscar Marchetto, Presidente di Somec, ha sottolineato: "Questa commessa conferma la capacità di esecuzione e di risposta con soluzioni tecnicamente avanzate alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, nel quadro di una relazione industriale di lungo periodo, fondata sulla qualità delle performance operative del nostro Gruppo. In particolare, i sistemi AVSW, rappresentano uno degli ambiti nei quali la divisione Horizons esprime la propria eccellenza ingegneristica e tecnologica, integrando innovazione e affidabilità in contesti di assoluta complessità. L’aggiudicazione di un pacchetto di cinque navi in un’unica trattativa riflette la fiducia che i nostri clienti ci riconoscono e contribuisce ad ampliare ulteriormente la visibilità del nostro backlog in un segmento, quello della crocieristica, che continua a registrare una domanda sostenuta a livello globale, con piani di investimento pluriennali da parte degli armatori e un portafoglio ordini dei cantieri ai massimi storici".

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