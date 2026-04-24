USA, fiducia consumatori Università del Michigan aprile rivista a 49,8 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di aprile 2026, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 49,8 punti dai 47,6 della lettura preliminare e rispetto ai 53,3 del mese precedente.



Rivista al rialzo anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 48,1 punti dai 46,1 della stima prelimnare e rispetto ai 51,7 di marzo, mentre quella sulla condizione attuale è stata ritoccata al rialzo a 52,5 punti dal preliminare di 50,1 punti e si confronta con i 55,8 del mese precedente.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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