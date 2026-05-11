Prestipay: Utile netto a 8,5 milioni di euro (+26,9%), volumi a 352 milioni di euro

L'Assemblea ha approvato il bilancio 2025. Consolidata l’integrazione con la Capogruppo e valorizzate le sinergie a supporto della crescita

(Teleborsa) - L’Assemblea dei Soci di Prestipay, Società controllata al 100% da Cassa Centrale Banca e specializzata nel credito al consumo, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2025, confermando un solido percorso di crescita e proseguendo nel rafforzamento dei principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali.



I risultati conseguiti evidenziano una dinamica particolarmente positiva. L’utile netto si attesta a 8,5 milioni di euro, in crescita del 26,9% rispetto ai 6,7 milioni di fine 2024. Si consolida ulteriormente il patrimonio netto, che raggiunge i 53,9 milioni di euro.



Nel corso dell’esercizio, la produzione complessiva ha evidenziato una crescita dell’8%, attestandosi a 352 milioni di euro. I prestiti personali si confermano la principale componente, con volumi erogati pari a 327 milioni di euro. Nel primo anno successivo all’internalizzazione del prodotto, le erogazioni di cessione del quinto ammontano a 20 milioni di euro, che si aggiungono al contributo degli accordi commerciali.



Il canale diretto evidenzia un significativo sviluppo, con volumi più che raddoppiati rispetto all’esercizio precedente, sostenuto da una strategia focalizzata sulla valorizzazione della clientela proveniente dagli asset digitali del Gruppo.



Con riferimento al numero di operazioni, si registra un incremento del 12% delle richieste gestite rispetto al 2024. La progressiva digitalizzazione dei processi e l’adozione di soluzioni di automazione hanno consentito di migliorare l’efficienza operativa e ridurre i tempi di risposta a favore delle Banche del Gruppo e della loro clientela. Prosegue infine l’adozione della firma digitale, adottata in oltre il 96% dei contratti, con effetti positivi in termini di efficienza e di sostenibilità ambientale.



Nel corso del 2025 si è proceduto al rinnovo degli organi sociali della Società, con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e l’affidamento della Direzione Generale ad Alberto Stella.



"I risultati conseguiti nel 2025 confermano la solidità del percorso di sviluppo intrapreso da Prestipay e la capacità della Società di generare valore a supporto delle Banche del Gruppo” – dichiara il Presidente Mauro Giuriolo. “In uno scenario competitivo in costante evoluzione, il rafforzamento del capitale umano e delle competenze rappresenta una leva strategica imprescindibile per sostenere una crescita equilibrata e duratura, supportando le Banche nel rispondere con efficacia alle esigenze della clientela".



"Il 2025 rappresenta per Prestipay una fase di ulteriore sviluppo e consolidamento” - commenta il Direttore Generale Alberto Stella. “Il rafforzamento dell’integrazione con la Capogruppo e la valorizzazione delle sinergie operative costituiscono direttrici strategiche del nostro percorso, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia del modello di servizio e supportare l’espansione dell’offerta retail del Gruppo. In questo contesto, proseguiremo nello sviluppo in nuovi segmenti di mercato e nell’evoluzione dell’offerta, per rispondere in modo sempre più mirato alle esigenze delle Banche del Gruppo e della loro clientela privata".





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