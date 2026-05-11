United Parks & Resorts in calo a Wall Street: pesano geopolitica e minore affluenza nei parchi

(Teleborsa) - Scende sul mercato United Parks & Resorts che soffre con un calo del 7,23% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, che hanno evidenziato perdite superiori alle attese degli analisti.



La società, proprietaria dei parchi SeaWorld, Busch Gardens e Sesame Place, ha registrato una perdita di 0,69 dollari per azione nel primo trimestre, oltre il doppio (0,29 dollari) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono scesi a 278,3 milioni di dollari, al di sotto delle stime di consenso di 280,5 milioni di dollari, segnando il settimo trimestre consecutivo di calo.



Anche l'affluenza nei parchi è diminuita del 5,6%, fermandosi a 3,2 milioni di visitatori.



Secondo l’azienda, il risultato negativo è stato causato dal maltempo che ha colpito Florida, Texas e San Diego nei mesi chiave della stagione turistica, oltre al calo dei visitatori internazionali dovuto alle tensioni geopolitiche e alla diminuzione del turismo verso gli Stati Uniti.



Nonostante il calo delle presenze, la spesa media dei visitatori per cibo e merchandising è aumentata del 5,3%, il dato migliore degli ultimi tre anni. L'amministratore delegato Marc Swanson ha dichiarato che la società punta su nuove attrazioni, ristorazione e negozi per rilanciare la crescita durante il 2026.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di United Parks & Resorts subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.



L'esame di breve periodo di United Parks & Resorts classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,94 USD e primo supporto individuato a 34,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 45,56.









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