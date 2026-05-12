Pininfarina, ricavi in crescita e ritorno all'utile nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2026, il Gruppo Pininfarina , pur operando in un contesto di mercato incerto, domanda debole e crescente pressione competitiva, ha registrato volumi e redditività significativamente superiori rispetto al medesimo periodo del 2025. In questo scenario, i ricavi complessivi si sono attestati a 35,7 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 19,1 milioni registrati al 31 marzo 2025. Il risultato operativo è stato positivo per 1,0 milione, rispetto alla perdita di 2,6 milioni dei primi tre mesi del 2025.



Il margine operativo lordo è positivo per 1,6 milioni, in crescita rispetto ad un valore negativo per 0,2 milioni nei primi tre mesi del 2025, quale conseguenza dei risultati positivi afferenti principalmente alla Capogruppo, parzialmente compensati dai risultati negativi della controllata tedesca. Il risultato del periodo evidenzia quindi un utile netto di 0,7 milioni in miglioramento rispetto ad una perdita netta al 31 marzo 2025 pari a 3,0 milioni.



La posizione finanziaria netta è negativa per 3,0 milioni, in peggioramento rispetto al valore negativo di 0,4 milioni del 31 dicembre 2025 principalmente in seguito alla dinamica del capitale circolante del periodo.



La capogruppo Pininfarina consuntiva ricavi totali per 28,8 milioni, in crescita rispetto ai 12,3 milioni al 31 marzo 2025, e un risultato operativo positivo per 1,4 milioni di euro in miglioramento rispetto al dato negativo per 2,3 milioni di euro nel medesimo periodo del precedente esercizio, evidenziando gli effetti positivi derivanti soprattutto dal mantenimento della massima capacità produttiva di una commessa entrata a pieno regime nel secondo semestre del precedente esercizio. Il risultato netto di periodo è positivo per 1,2 milioni a fronte della perdita netta di 2,4 milioni del pari periodo 2025. La posizione finanziari netta è negativa per 0,2 milioni in peggioramento rispetto al valore positivo di 2,6 milioni del 31 dicembre 2025.



Come espresso nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025, precisa la società nella nota ai conti, "per effetto di situazioni di mercato non prevedibili e fortemente negative, in particolar modo nel mercato tedesco, alla data del 31 dicembre 2025 le risultanze degli impairment test hanno comportato da parte della Capogruppo la rilevazione di svalutazioni per complessivi 10,3 milioni di euro".



La società ricorda, inoltre, che la "Capogruppo aveva consuntivato alla data del 31 dicembre 2025 perdite complessive pari a 14,0 milioni di euro che avevano determinato una riduzione del patrimonio netto della Capogruppo tale da ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 2446 del Codice Civile. Tale situazione permane anche alla data di chiusura del primo trimestre del 2026".



Sulla base delle analisi patrimoniali e finanziarie elaborate, gli Amministratori ritengono che "non sussistano incertezze significative tali da far sorgere dubbi rilevanti sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare ad operare come entità in funzionamento e, pertanto, le Informazioni finanziarie al 31 marzo 2026 sono redatte nel presupposto della continuità aziendale".



Le previsioni per il 2026, in base alle attuali evidenze dei settori di business in cui il Gruppo Pininfarina si trova ad operare, indicano un "valore dei Ricavi totali in aumento rispetto a quanto consuntivato nel 2025".







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