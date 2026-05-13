Fiera Milano migliora guidance 2026 dopo primo trimestre in netta crescita

(Teleborsa) - Fiera Milano , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore fieristico e congressuale, ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con Ricavi Consolidati pari a 126,4 milioni di euro, in aumento di 62,7 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2025. Nel periodo si sono svolte 20 manifestazioni fieristiche (17 in Italia e 3 all'estero, 10 direttamente organizzate e 10 ospitate), 13 eventi congressuali per un totale di 369.345 metri quadrati totali occupati.



L'EBITDA consolidato del trimestre ammonta a 50,1 milioni di euro in aumento di 38,1 milioni di euro rispetto al dato registrato nell'analogo trimestre dell'esercizio precedente (12,1 milioni di euro). La variazione riflette il positivo andamento dei ricavi ed è stata parzialmente compensata dall'incremento dei costi di struttura e dei costi del personale relativi alle nuove acquisizioni del Gruppo Expotrans e di Stipa avvenute rispettivamente nel secondo trimestre del 2025 e nel primo trimestre 2026. Il Risultato netto ammonta a 27,7 milioni di euro, in aumento di +30,9 milioni di euro a fronte di un Risultato netto di -3,2 milioni di euro del primo trimestre 2025.



"I risultati del primo trimestre 2026 evidenziano una crescita particolarmente significativa, sia in termini di ricavi sia di marginalità, e rappresentano una conferma concreta della solidità del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni - ha commentato l'AD Francesco Conci - Si tratta di una performance che beneficia di un insieme articolato di fattori, tra cui un calendario fieristico favorevole e il contributo delle attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma che riflette soprattutto la progressiva evoluzione del nostro modello operativo, oggi più bilanciato e orientato alla creazione di valore nel medio-lungo periodo".



L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2026, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di 145,1 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 157,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025. La diminuzione di 12,2 milioni di euro è correlata principalmente alle acquisizioni societarie avvenute nel trimestre in esame ed è stata parzialmente compensata dal cash flow positivo generato dall'attività operativa del periodo oltre che dagli acconti relativi alle manifestazioni future.



La società ha rivisto al rialzo la guidance per l'esercizio 2026, prevedendo: ricavi compresi tra 380 e 400 milioni di euro, rispetto al precedente range di 305-325 milioni; EBITDA nel range 100-110 milioni di euro, rispetto al precedente range di 90-100 milioni.



"Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alle precedenti stime, che riflette non solo i risultati conseguiti nei primi mesi dell'anno, ma anche una maggiore visibilità sulle principali direttrici di sviluppo del Gruppo - ha aggiunto l'AD - Prosegue inoltre il rafforzamento del nostro posizionamento internazionale, attraverso iniziative che contribuiscono ad ampliare il portafoglio e la presenza nei mercati a maggiore potenziale".

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