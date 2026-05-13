Eventi e scadenze del 13 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 13/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Siderweb FORUM 2026 - Milano, Milan Marriott Hotel - Seconda edizione dell'evento ideato e organizzato dalla community dell'acciaio che chiamerà a raccolta centinaia di operatori del settore, dove si discuterà di mercato, scenari geopolitici, sfide e trend globali (da lunedì 11/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

RESTAURO 2026 - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - Ferrara Expo - 31ª edizione del Salone del Restauro, organizzato da Ferrara Expo con Assorestauro e con il supporto del MAECI e dell'Agenzia ICE. Il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese. Focus su innovazioni come l'intelligenza artificiale nel restauro e su sicurezza e sostenibilità dei cantieri e dei materiali (da martedì 12/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

REbuild 2026 - Housing Remix - Riva del Garda - 12ª edizione di REbuild, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, con incontri e convegni per un confronto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni, sull'innovazione sostenibile nel real estate e nell'edilizia. Titolo dell'edizione 2026 è "Housing Remix: Nuove soluzioni per l'abitare" (da martedì 12/05/2026 a mercoledì 13/05/2026)

STEP Italy Conference 2026 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano - L'evento dal titolo "Wealth in transition: Managing complexity in a changing world" è l'appuntamento di riferimento per i professionisti della pianificazione patrimoniale, organizzato da STEP Italy, che riunirà circa 200 partecipanti tra avvocati, commercialisti, notai, private banker, consulenti patrimoniali e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale (da mercoledì 13/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio Assegno Unico Universale

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

08:15 - Stretto Hormuz, audizione ministri Tajani e Crosetto - Montecitorio - Le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz

08:45 - Camera dei Deputati - Insularità, audizione ministro Foti - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti

09:30 - Intesa Sanpaolo - "Energia e adattamento climatico: nuove sfide per le imprese" - Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - Convegno organizzato da Intesa Sanpaolo al quale interverranno, tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS), Francesco Beccali (CFO Terna), Nicola Pochettino(Direttore Energia e Ambiente Direzione dei progetti BEI) e Paola Angeletti (Chief Sustainability Officer Intesa Sanpaolo)

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla presentazione del francobollo dedicato a La Perla

12:00 - Istat - Turismo e pandemia. Un'analisi integrata degli effetti dell'emergenza sanitaria sul settore turistico

15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera

16:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni al Senato per interrogazioni a risposta immediata - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà al Senato della Repubblica per le Interrogazioni a risposta immediata

18:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Casino dell'Aurora Pallavicini Rospigliosi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa all'evento ‘Americana250! Bonds that Made History’, dedicato alla celebrazione del 250° anniversario della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

ABN AMRO - Risultati di periodo: Q1 2026

Alibaba - Risultati di periodo

Allianz - Risultati di periodo: Q1 2026

Alstom - CDA: FY 2025/26 - Annual Results

Burberry - Risultati di periodo

Buzzi - Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 31 marzo 2026

Cisco Systems - Risultati di periodo

Deutsche Telekom - Risultati di periodo: Q1 2026

E.ON - Risultati di periodo: Q1 2026

Esprinet - CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 31/03/2026

Essilor - Risultati di periodo

Fiera Milano - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Geox - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hera - Risultati di periodo: Q1 2026

Italmobiliare - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Jack In The Box - Risultati di periodo

LU-VE Group - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari al 31.03.2026 con Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator - ore 15.00

MFE A - CDA: Approvazione Informativa finanziaria periodica al 31 marzo 2026

Mondadori - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

NewPrinces - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Porsche Automobil Holding - Risultati di periodo: Q1 2026

Rai Way - Appuntamento: Conference Call di presentazione dei risultati finanziari 1Q2026 - ore 17.30. - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2026

RCS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per il primo trimestre del 2026 alle h 14.00

RWE - Risultati di periodo: Q1 2026

Siemens - Risultati di periodo: Q2 2026

Snam - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Cda. Conference Call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026

Sony - Risultati di periodo

Tui - Risultati di periodo: Q2 2026

WIIT - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del Gruppo del Q1 2026 - ore 15.00 - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 31.03.2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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