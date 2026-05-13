Ludoil, firmato accordo per acquisire la raffineria ISAB di Priolo

(Teleborsa) - Il Gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo ha sottoscritto un Sale and Purchase Agreement (SPA) con GOI Energy, ramo energetico del fondo di private equity cipriota ARGUS New Energy, per l'acquisizione della partecipazione detenuta da quest'ultima nel capitale sociale di ISAB, società proprietaria della raffineria di Priolo Gargallo e delle infrastrutture industriali, logistiche ed energetiche ad essa afferenti.



L'operazione prevede una struttura articolata in due fasi, la prima delle quali relativa al 51% delle quote e subordinata, tra l'altro, al positivo esito del procedimento di notifica da avviarsi dinanzi al Governo italiano ai sensi della normativa Golden Power, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e regolatorie.



L'impianto, situato in provincia di Siracusa, nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta e Melilli, costituisce il più grande complesso di raffinazione in Italia, con una capacità autorizzata di 20 milioni di tonnellate annue e una capacità bilanciata di 15 milioni di tonnellate annue, e rappresenta un'infrastruttura strategica per la sicurezza energetica nazionale. Con questa operazione, un asset industriale essenziale per il Paese ritornerà sotto una guida italiana.



L'acquisizione, si legge in una nota, segna l'avvio di una nuova fase per ISAB, che si trasformerà in una Energy Company, con un portafoglio integrato che spazia dal processing di greggio alle bioenergie avanzate. Nel medio periodo, l'indirizzo industriale sarà orientato al bio-processing avanzato. Il piano prevede la progressiva introduzione di nuove filiere dedicate alla produzione di Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), Sustainable Aviation Fuel (SAF), BioOlio, bioetanolo di seconda generazione e BioETBE.



Sul piano occupazionale, l'attuale organico sarà integralmente preservato. L'operazione proietta Ludoil nel ruolo di principale Multi-Energy Company privata italiana, con ricavi consolidati attesi superiori a 10 miliardi di euro annui, collocando il Gruppo tra i primi operatori italiani per fatturato.

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