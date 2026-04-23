Nestlé, titolo in corsa su vendite organiche primo trimestre in crescita oltre le attese

(Teleborsa) - Sugli scudi il titolo Nestlé alla Borsa di Zurigo in scia a vendite organiche del primo trimestre superiori alle aspettative degli analisti e ha mantenuto le prospettive per l’intero anno.



Le vendite organiche sono aumentate del 3,5%,oltre il consensus fermo al +2,4%, e nonostante l'impatto negativo di circa 90 punti base derivante dal richiamo di latte in polvere per neonati durante il trimestre. Le vendite totali reported sono invece diminuite del 5,8% a 21,3 miliardi di franchi svizzeri, in linea con le stime, riflettendo venti contrari valutari.



Tutti i business hanno registrato OG (Organic growth) e RIG (Real internal growth) positivi. Per categoria di prodotto, il Caffè è stato il principale motore di crescita. OG è stato del 9,3%, con RIG del 3,5% e prezzi del 5,7%. Ciò riflette un'accelerazione generalizzata in tutti i mercati e marchi, con Nescafé particolarmente forte. Nel settore Petcare, l'OG è stato del 2,7%, anche considerando l'inversione della tempistica degli ordini dei clienti che aveva beneficiato il trimestre 2025. Nel settore Nutrition, l'OG è stato del -3,9%, con un RIG negativo, trainato dagli alimenti per l'infanzia. Nel settore Food & Snacks, l'OG è stato del 4,2%, con un RIG del 2,1%, sostenuto dal miglioramento delle performance nel settore dolciario.



A livello geografico, la crescita è stata generalizzata. Nei mercati sviluppati, l'OG è stato del 2,8%, con un RIG dell'1,2% e un aumento dei prezzi dell'1,6%. Nei mercati emergenti, l'OG è stato del 4,6%, con un RIG dell'1,2% e un aumento dei prezzi del 3,4%; per i mercati emergenti esclusa la Cina, l'OG è stato del 6,8%, suddiviso tra un RIG del 2,9% e un aumento dei prezzi del 3,9%.



A livello di canale, l'OG nelle vendite al dettaglio è stato del 3,5% e nei canali di vendita fuori casa del 3,9%. Nel settore della vendita al dettaglio, le vendite online sono cresciute organicamente del 15,4%, raggiungendo il 21,5% delle vendite totali del Gruppo.



Nestlé ha mantenuto le prospettive per l’intero 2026, puntando a una crescita organica dal 3% al 4% e a un margine di profitto operativo sottostante più elevato rispetto all’anno scorso.



Il CEO Philipp Navratil ha commentato: “I risultati del primo trimestre dimostrano che la nostra strategia di crescita guidata da RIG sta dando i suoi frutti. I risultati sono stati solidi nella maggior parte delle aree geografiche e delle categorie, in particolare nel settore del caffè e degli alimenti e snack. La crescita nei mercati emergenti si è distinta. In Europa e negli Stati Uniti le nostre performance sono state robuste, grazie alla capacità dei nostri team di gestire con successo il contesto dei clienti e dei consumatori. Sulla scia dei risultati positivi del primo trimestre, continuiamo ad attuare la nostra strategia per rendere Nestlé una società più forte. In un contesto incerto e complesso, desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti per la loro dedizione e i nostri clienti e consumatori per la loro fiducia.”





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