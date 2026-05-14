Eventi e scadenze del 14 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 14/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

TUTTOFOOD 2026 - Quartiere fieristico di Rho-Fiera Milano - Piattaforme strategica per il settore agroalimentare e delle bevande a livello globale. Hub internazionale di riferimento per produttori, distributori e buyer del comparto, in grado di offrire opportunità di networking con professionisti da decine di Paesi. L'evento sarà inaugurato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Previsto anche il videointervento del ministro delle Imprese Adolfo Urso oltre a numerose presenze istituzionali (da lunedì 11/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

RESTAURO 2026 - Salone internazionale dei Beni Culturali e Ambientali - Ferrara Expo - 31ª edizione del Salone del Restauro, organizzato da Ferrara Expo con Assorestauro e con il supporto del MAECI e dell'Agenzia ICE. Il più importante appuntamento nel panorama fieristico internazionale dedicato al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. L'evento riunirà esperti, istituzioni e imprese. Focus su innovazioni come l'intelligenza artificiale nel restauro e su sicurezza e sostenibilità dei cantieri e dei materiali (da martedì 12/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

STEP Italy Conference 2026 - Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Milano - L'evento dal titolo "Wealth in transition: Managing complexity in a changing world" è l'appuntamento di riferimento per i professionisti della pianificazione patrimoniale, organizzato da STEP Italy, che riunirà circa 200 partecipanti tra avvocati, commercialisti, notai, private banker, consulenti patrimoniali e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale (da mercoledì 13/05/2026 a giovedì 14/05/2026)

Salone Internazionale del Libro di Torino - Lingotto Fiere, Torino - Il titolo della 38ª edizione del Salone internazionale del Libro è "Il mondo salvato dai ragazzini". Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria, include oltre 1.200 appuntamenti con autori, editori, dibattiti, laboratori e presentazioni, estendendosi anche fuori dal Lingotto tramite il Salone Off in città. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura (da giovedì 14/05/2026 a lunedì 18/05/2026)

08:40 - Camera dei Deputati - Semplificazione amministrativa, audizione CDP - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per la semplificazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, svolge l'audizione di rappresentanti di Cassa depositi e prestiti

09:00 - AssoNEXT- Convegno Annuale 2026 - Palazzo Montecitorio - Convegno annuale del 2026 dal titolo "PMI, mercati dei capitali e sovranità industriale tra criticità e prospettive. Opzioni di crescita per il sistema Italia". Tra gli interventi, Vincenzo Polidoro (Presidente AssoNEXT, Consigliere Esecutivo First Capital), Fabrizio Testa (CEO Borsa Italiana Euronext Group), Stefano Firpo (DG Assonime), Alessandro Mutinelli (Presidente e CEO Italian Wine Brands), Ugo Loeser (AD ARCA Fondi SGR), Saverio Perissinotto (AD e DG Anima Holding), Anna Lambiase (Vicepresidente AssoNEXT, CEO IRTOP Consulting) e il Sottosegretario di Stato Federico Freni

09:30 - Sustainable Economy Forum 2026 - Coriano - 8ª edizione del Forum organizzato da Confindustria e dalla comunità San Patrignano dal titolo "Per un'Europa competitiva e sostenibile". Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Roberta Metsola (Presidente Parlamento Europeo), il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Aurelio Regina (Delegato per l'Energia, Confindustria), Paolo Scaroni (Presidente Enel) e Agostino Scornajenchi (AD e DG Snam)

10:00 - ENEA e CEN - Rapporto 2026 sull’economia circolare - Roma, Biblioteca Nazionale Centrale - "L'economia circolare nel nuovo contesto globale". ENEA e il Circular Economy Network (CEN) presentano il Rapporto 2026 sull'economia circolare, "L’economia circolare nel nuovo contesto globale che offre un quadro aggiornato dei principali indicatori di circolarità dell'economia italiana e un confronto con gli altri Paesi europei. Interverranno, tra gli altri, il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, il Presidente ISPRA, Maria Alessandra Gallone e per ENEA la direttrice del Dipartimento Sostenibilità, Claudia Brunori

10:00 - Accenture Banking Conference - Milano, studi di Sky Italia - Evento dal titolo "The Reinvented Bank – Le persone al centro, la tecnologia al fianco" dedicato all'evoluzione del settore bancario, con focus sull'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, che riunirà top manager del settore finanziario, istituzioni ed esperti, tra i quali, i CEO di Accenture Italia e Allianz Bank, il Direttore Generale di Zurich Bank, il Condirettore Generale e CFO Banco BPM, il Chief People & Culture Officer Intesa Sanpaolo e il Chief Governance Officer di Crédit Agricole

10:30 - Azimut - "Il Futuro della Sicurezza" - Presentazione della nuova strategia di investimento in aziende non quotate "Azimut Secure Europe Technologies", dedicata alla crescita e al consolidamento della filiera europea della sicurezza, rafforzando la protezione dei cittadini e delle infrastrutture critiche, con la partecipazione di Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut

11:00 - Istat - Sistema dei conti della sanità - Anni 2012-2025

12:00 - Associazione Concorsualisti Milano - “Il Gestore della Crisi 4.0..." - Milano Marittima, Palace Hotel - Convegno "Il Gestore della Crisi 4.0: indipendenza, strategie operative avanzate, responsabilità e compensi nel nuovo Codice della Crisi", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano con il coinvolgimento di importanti professionisti e magistrati del settore. L'evento approfondirà le novità del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con focus su indipendenza, strategie operative, responsabilità e compensi del curatore. Riflessioni su criticità della riforma e sull'efficienza delle procedure (da giovedì 14/05/2026 a venerdì 15/05/2026)

12:00 - Istat - La statistica per il territorio: innovazioni, strumenti e opportunità per i policy-maker

12:30 - Il contributo delle imprese italiane alla decarbonizzazione del trasporto delle merci - Fiera Milano, Hall 14 Transpotec Arena - Evento organizzato da ANFIA e ANITA per analizzare criticità e prospettive della filiera nel percorso di decarbonizzazione del trasporto merci. Oltre alla partecipazione dei vertici di ANFIA e ANITA, porteranno la loro testimonianza IVECO Group per il settore automotive e il Gruppo Codognotto per il mondo dell'autotrasporto, interverranno poi rappresentanti del MIT e del MASE

18:00 - "Governare la trasformazione nell’era dell’IA. La compliance come leva di competitività" - L'evento, organizzato da Formiche e CSQA, si terrà presso l’Associazione Civita a Roma. Parteciperà, tra gli altri, il Presidente INPS, Gabriele Fava

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

A2A - Appuntamento: Conference call con l’Amministratore Delegato Renato Mazzoncini per commentare l’approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2026 - ore 16.30

Aquafil - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2026

ENAV - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2025

EQUITA - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Fincantieri - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2025

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al 31 marzo 2026

National Grid - Risultati di periodo

Ferragamo - Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari - CDA: Esame dei Ricavi al 31 marzo 2026

Technoprobe - Risultati di periodo: Q1 2026

Unipol - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Webuild - CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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