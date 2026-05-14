Piazza Affari: in calo Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che mostra un decremento del 2,39%.



Lo scenario su base settimanale di Carel Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 27,03 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 26,13. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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