Eventi e scadenze: settimana del 18 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 18/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Salone Internazionale del Libro di Torino - Lingotto Fiere, Torino - Il titolo della 38ª edizione del Salone internazionale del Libro è "Il mondo salvato dai ragazzini". Il Salone è una delle più importanti manifestazione italiane nel campo dell'editoria, include oltre 1.200 appuntamenti con autori, editori, dibattiti, laboratori e presentazioni, estendendosi anche fuori dal Lingotto tramite il Salone Off in città. Parteciperanno tantissimi autori e nomi noti della letteratura (da giovedì 14/05/2026 a lunedì 18/05/2026)

UE - Consiglio "Affari esteri" (Sviluppo) - Il Consiglio "Affari esteri", nella formazione "Sviluppo", sarà incentrato sul futuro dell'azione esterna dell'UE alla luce degli sviluppi geopolitici. I ministri procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sul ruolo della strategia Global Gateway nell'azione esterna dell'UE nonché sull'impatto della guerra in Iran sullo sviluppo a livello mondiale

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

Vertice G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Parigi - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza francese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE (da lunedì 18/05/2026 a martedì 19/05/2026)

Blue Design Summit 2026 - Teatro Civico, La Spezia - 3ª edizione dell'evento promosso dal Comune della Spezia e organizzato da Clickutility Team e dal Polo Universitario della Spezia, dal tema "The Next Wave Now" per promuovere la creatività, la sostenibilità e l'innovazione nel design nautico, nello sviluppo delle zone costiere e nell'interior design attraverso conferenze, un concorso, visite tecniche e premi con la partecipazione di leader mondiali del design nautico, delle marine, degli yacht club e dell'industria della crociera (da lunedì 18/05/2026 a mercoledì 20/05/2026)

09:45 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Karol Nawrock - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrerà il Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrock

11:00 - "Un Paese che (non) invecchia - Demografia, crescita e inclusione: le banche alla prova longevity" - Scuderie di Palazzo Altieri, Roma - Evento organizzato da ABI. Presentazione dell'indagine Abi "Evoluzione Demografica e Servizi Bancari". Intervengono, tra gli altri, Marco Elio Rottigni (DG di ABI), Gianni Franco Papa (Presidente Comitato tecnico strategico ABI "Evoluzione Demografica e Servizi Bancari" e Amministratore Delegato BPER Banca), Francesco Billari (Rettore Univesità Bocconi) e Anna Lambiase (Presidente CDP Venture Capital)

Aziende:

Bestbe Holding - Assemblea: Bilancio

BPER Banca - Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci

El.En - Appuntamento: Presentazione analisti

Eurogroup Laminations - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Stacco della cedola del dividendo delle azioni

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria

Ryanair Holdings - Risultati di periodo: FY26

SYS-DAT - Appuntamento: Investor Day - Presentazione del Piano Strategico 2026 - 2028 presso il Four Seasons Hotel di Milano alle ore 11.00



Martedì 19/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

Blue Design Summit 2026 - Teatro Civico, La Spezia - 3ª edizione dell'evento promosso dal Comune della Spezia e organizzato da Clickutility Team e dal Polo Universitario della Spezia, dal tema "The Next Wave Now" per promuovere la creatività, la sostenibilità e l'innovazione nel design nautico, nello sviluppo delle zone costiere e nell'interior design attraverso conferenze, un concorso, visite tecniche e premi con la partecipazione di leader mondiali del design nautico, delle marine, degli yacht club e dell'industria della crociera (da lunedì 18/05/2026 a mercoledì 20/05/2026)

Vertice G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Parigi - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza francese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE (da lunedì 18/05/2026 a martedì 19/05/2026)

Banca d'Italia - Sistema dei pagamenti

09:30 - 2° ROMA REgeneration FORUM - Auditorium della Tecnica Confindustria, Roma - Convegno organizzato Fondazione Roma REgeneration, durante il quale si terrà la proclamazione del team vincitore della Call For Ideas "A Vision for Rome". Interverranno, tra gli altri, il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Antonella Baldino (AD Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio) e Giovanni Malagò (Presidente Fondazione Milano Cortina 2026)

10:00 - Banca d'Italia - Presentazione del Nuovo Bollettino Statistico sui sistemi di pagamento - Briefing tecnico online dedicato alla presentazione del Nuovo Bollettino Statistico sui sistemi di pagamento della Banca d'Italia. Il Nuovo Bollettino Statistico introduce novità e amplia il patrimonio informativo disponibile sui sistemi e strumenti di pagamento, anche con dettagli territoriali.

10:00 - Istat - Edilizia non residenziale - dati annuali Anni 2010-2024 e Edilizia residenziale - dati annuali - Anni 2010-2024

10:30 - ANAC E Fondazione GIMBE - "Frodi e Abusi in Sanità" - Sede ANAC, Roma - Confronto istituzionale fra l'Autorità Anticorruzione e la Fondazione GIMBE, per definire una tassonomia di frodi e abusi e in sanità e individuare strumenti efficaci di prevenzione e contrasto utili alle Istituzioni. Intervento del Presidente di ANAC Giuseppe Busìa su "Rischi e misure di prevenzione della corruzione in sanità", a cui seguirà la presentazione del Report "Frodi e abusi in sanità" da parte di Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE.

10:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Nechirvan Barzani - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrerà il Presidente della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani

11:00 - Presentazione 109° Rapporto Analisi dei Settori Industriali - Intesa Sanpaolo Sala Convegni, Milano - Presentazione del 109° Rapporto Analisi dei Settori Industriali "Scenari globali in evoluzione: le prospettive per il manifatturiero italiano al 2030" di Intesa Sanpaolo e Prometeia. Tra gli interventi, Gregorio De Felice (Chief Economist e Responsabile Research Department, Intesa Sanpaolo) e Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia),

11:00 - Assemblea annuale Confedilizia 2026 - Teatro Adriano, Roma - All'assemblea interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea), Maurizio Leo (Viceministro dell'economia), Gaetano Manfredi (Presidente dell'Anci), Matteo Piantedosi (Ministro dell'interno), Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) e Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento europeo)

14:00 - ASSIOM FOREX "Spring Conference 2026" Macro Trends in Financial Markets - Centro Congressi Fondazione CARIPLO, Milano - Evento di ASSIOM FOREX - Mercati europei alla prova tra settlement T+1 e volatilità - Interverranno, tra gli altri, Massimo Mocio (Presidente ASSIOM FOREX), Pietro Poletto (Presidente AIAF), Ornella Verzè, (Partner Be Shaping the Future), Alessio Mottola (CEO e General Manager Euronext Clearing) e Antonio Zavettieri (Head of Group Treasury Banco BPM)

17:00 - Lefebvre Giuffr e EY - AI e Finance Transformation, cosa cambia per CFO e finance leader - Digital Hub Lefebvre Giuffrè, Milano - Convegno "Innovazione e Strategia per creare valore in azienda: Automazione, digitalizzazione e nuove competenze per l'evoluzione dei processi aziendali e delle funzioni chiave". Interverranno Elisa Bettini, Training Business Line Director Lefebvre Giuffrè, Domenico Passannanti, Partner EY, Mauro Bui, Senior Manager EY, Julien Alilo Mbo, Senior Consultant EY

Aziende:

Christian Dior - Risultati di periodo

Home Depot - Risultati di periodo

ITway - CDA: Bilancio

Officina Stellare - CDA: Bilancio

Viasat - Risultati di periodo

Vodafone - Risultati di periodo



Mercoledì 20/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

Blue Design Summit 2026 - Teatro Civico, La Spezia - 3ª edizione dell'evento promosso dal Comune della Spezia e organizzato da Clickutility Team e dal Polo Universitario della Spezia, dal tema "The Next Wave Now" per promuovere la creatività, la sostenibilità e l'innovazione nel design nautico, nello sviluppo delle zone costiere e nell'interior design attraverso conferenze, un concorso, visite tecniche e premi con la partecipazione di leader mondiali del design nautico, delle marine, degli yacht club e dell'industria della crociera (da lunedì 18/05/2026 a mercoledì 20/05/2026)

Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)

09:15 - IRTOP Consulting - EGM Investor Day Online - Evento organizzato da IR Top Consulting, IPO Partner di Borsa Italiana, per favorire un incontro tra alcune PMI quotate su EGM e la comunità finanziaria (investitori istituzionali, retail e media). Il programma include anche una tavola rotonda con investitori qualificati. Con la partecipazione di Anna Lambiase (CEO IR Top Consulting) e dei CEO, CFO e Presidenti delle aziende quotate

10:00 - ABI - Milano - Comitato Esecutivo

10:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro dell'India - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrerà il Primo Ministro della Repubblica dell'India, Narendra Modi

10:00 - Annual UNIREC 2026 - Centro congressi Assolombarda, Milano - Evento di UNIREC, Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, dal titolo "Il contributo della credit Industry alla crescita del Paese" - Dalla gestione del credito alla creazione di valore per imprese, cittadini e istituzioni. Durante la mattinata sarà presentato il 16° Rapporto Annuale di UNIREC sui dati del settore, curato da NOMISMA

11:00 - Presentazione della 17ª edizione del Festival del Lavoro - Palazzo INAIL del Brasini, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 17ª edizione del Festival del Lavoro, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Parteciperanno il Direttore Generale dell'INAIL, Marcello Fiori, e il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca. Verrà inoltre presentata una ricerca dal titolo "Salute e benessere nella trasformazione del lavoro: evoluzione dei rischi e nuove sfide"

11:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro dell'India - Villa Pamphilj, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi

15:00 - FERMERCI - Presentazione IV rapporto annuale - CNEL, Roma - Presentazione del 4° rapporto annuale di FERMERCI, un'analisi dettagliata del trasporto merci su ferro in Italia e all'estero a fronte dei nuovi mutamenti geopolitici, infrastrutturali e climatici. Interverranno il Presidente del CNEL e i massimi rappresentanti di FERMERCI e di altre associazioni ed enti del settore ferroviario e logistico

Aziende:

BPER Banca - Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea dei Soci

Cloudia Research - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2025 e presa d’atto del Bilancio Consolidato al 31.12.2025 (data da definire tra il 20 e il 30 maggio)

DiaSorin - Appuntamento: Presentazione del Piano Strategico 2026-2030 che si svolgerà alle 12:30 presso il Diasorin Innovation Hub a Bresso. Dopo una breve presentazione delle piattaforme diagnostiche di Diasorin, alle ore 13:00 si terrà un incontro con il CEO Carlo Rosa e il CFO Alberto Donati

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pagamento del dividendo delle azioni - CDA: Approvazione delle informazioni Giovedì Finanziarie al 31 marzo 2026

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria

Lowe's - Risultati di periodo

Nvidia - Risultati di periodo

Urban Outfitters - Risultati di periodo



Giovedì 21/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)

Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Festival del Lavoro 2026 - Centro Congressi La Nuvola, Roma - 17ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal tema "Nuove sfide del lavoro". Si incontreranno, come ogni anno, rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e del lavoro. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Calderone, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, il Presidente INAIL, Fabrizio D'Ascenzo e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava (da giovedì 21/05/2026 a sabato 23/05/2026)

08:45 - Blue Economy Summit - Allianz Tower, Milano - Evento ideato e promosso da One Ocean Foundation che riunirà leader mondiali e offrirà a istituzioni, imprese, mondo accademico e ricerca per discutere lo stato dell'oceano e l'urgente necessità di accelerare lo sviluppo di una Regenerative Blue Economy

09:00 - "Dal trading all’investimento: strategie evolute per mercati complessi" - UNA Hotels Empire Roma - Evento organizzato da Webank, la banca digitale del Gruppo Banco BPM che offre servizi di banking e trading online, insieme con Banca Akros - l'Investment Bank del Gruppo Banco BPM - dedicato a consulenti finanziari ed investitori evoluti sulle migliori strategie di investimento per navigare mercati complessi, con focus sui Certificati di Investimento

10:00 - Innovation Forum 2026 - Fondazione Feltrinelli, Milano - Evento di Franklin Templeton dal tema "Tokenized Finance goes Mainstream". La diffusione della blockchain e della tokenizzazione impone un ripensamento completo dei modelli di asset e wealth management, dalla gestione della liquidità al ruolo del consulente. Il Forum analizza in modo strutturato questa transizione e le sue implicazioni per il settore, con un panel di relatori di alto livello

11:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella all'Istituto Nazionale di Statistica - Palazzo Montecitorio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla Presentazione del rapporto annuale dell'Istituto Nazionale di Statistica, in occasione del centenario di fondazione dell'Istituto

11:00 - ISTAT - Rapporto annuale 2026 - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera - Il Presidente dell'Istat, Francesco Maria Chelli, avvia le celebrazioni ufficiali del Centenario dell'Istat, con la presentazione del Rapporto annuale 2026, giunto alla 34ª edizione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Saluti del Presidente della Camera, Fontana

12:00 - Press lunch presentazione HIP-Horeca Professional Expo - Palazzo Touring Club Milan, Milano - Press lunch di presentazione della prima edizione italiana del grande hub europeo dedicato all'innovazione 4.0 e alla formazione nel settore horeca, in programma dal 19 al 21 ottobre 2026 a BolognaFiere. Verranno illustrati i dettagli dell'evento e analizzati i principali trend e gli insight più recenti del comparto horeca in Europa e in Italia. Interverranno Manuel Bueno, Director of HIP e Donato Loria, Managing Director of BolognaFiere

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i

Aziende:

Dotstay - CDA: Bilancio

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pubblicazione delle informazioni finanziarie al 31 marzo 2026 - Alle ore 12 Conference call

IREN - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione sulla gestione, Relazione del collegio sindacale e della società di revisione; Approvazione della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 2025; Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 (prima sezione); Deliberazione consultiva sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2025 (sezione seconda) - Comunicato stampa

Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti

Softlab - CDA: Bilancio

Stellantis - Appuntamento: Investor Day 2026

Walmart - Risultati di periodo



Venerdì 22/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)

Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)

Festival del Lavoro 2026 - Centro Congressi La Nuvola, Roma - 17ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal tema "Nuove sfide del lavoro". Si incontreranno, come ogni anno, rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e del lavoro. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Calderone, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, il Presidente INAIL, Fabrizio D'Ascenzo e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava (da giovedì 21/05/2026 a sabato 23/05/2026)

UE - ECOFIN informale - Nicosia, Cipro - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE (da venerdì 22/05/2026 a sabato 23/05/2026)

UE - Eurogruppo informale - Nicosia, Cipro - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

8° Vertice UE-Messico - Città del Messico - António Costa, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontreranno Claudia Sheinbaum, presidente del Messico. Il vertice dovrebbe rispecchiare il rinnovato slancio nelle relazioni UE-Messico con la firma dell'accordo globale aggiornato UE-Messico e dell'accordo interinale sugli scambi

UE - Consiglio "Affari esteri" (Commercio) - I ministri del Commercio dell'UE esamineranno lo stato dei lavori in merito alla sicurezza economica e l'impatto del conflitto in Medio Oriente sul commercio. I ministri procederanno poi a uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento della riforma dell'OMC e sul seguito dato alla 14ª Conferenza dei ministri dell'OMC (CM14), tenutasi a Yaoundé dal 26 al 30 marzo 2026. Durante la colazione i ministri discuteranno dello stato attuale dei negoziati commerciali in corso

11:00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella al 40° anniversario di Mare Vivo - Castelporziano - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà presente al convegno in occasione del 40° anniversario di costituzione di Mare Vivo

11:00 - Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale 2025-2026 - Roma - Cerimonia di consegna del Premio sull'Innovazione Digitale 2025-2026 - VI edizione - promosso da Anitec-Assinform in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'iniziativa mette in connessione scuole e aziende per sensibilizzare e orientare studenti e insegnanti alla transizione digitale, premiando progetti innovativi in Data Science, Sostenibilità, Inclusione e Cybersecurity

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro d'Irlanda - Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo Ministro d'Irlanda, Micheál Martin

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Bastogi - Assemblea: Bilancio

Brioschi - Assemblea: Bilancio

Deutsche Bank - Assemblea: Assemblea Ordinaria

Dhh - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Farmacosmo - CDA: Bilancio

Trevi - CDA: Esame dell’informativa periodica volontaria relativa all’andamento del business al 31 marzo 2026



Sabato 23/05/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

Milan Longevity Summit - Allianz MiCo di Milano - Terza edizione del Summit dal tema "One Health" che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ripensare il futuro della longevità. Si alterneranno keynote e vision talk con Premi Nobel, CEO, e protagonisti del mondo della ricerca e dell'economia internazionale, insieme a workshop, laboratori e sessioni dedicate a imprese, start-up e innovatori (da mercoledì 20/05/2026 a sabato 23/05/2026)

XXI Festival dell'Economia diTrento - Il Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing, è focalizzato su economia e grandi temi dell'attualità nazionale e internazionale. Tema della 21ª edizione è "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". Parteciperanno opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale e personalità di spicco tra scienziati e ricercatori, rappresentanti della società civile e delle istituzioni, economisti, imprenditori, manager e rappresentanti delle più importanti realtà accademiche (da mercoledì 20/05/2026 a domenica 24/05/2026)

Festival del Lavoro 2026 - Centro Congressi La Nuvola, Roma - 17ª edizione del Festival organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal tema "Nuove sfide del lavoro". Si incontreranno, come ogni anno, rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell'impresa e del lavoro. Interverranno, tra gli altri, i ministri Tajani, Urso e Calderone, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, il Presidente INAIL, Fabrizio D'Ascenzo e il Presidente dell'INPS, Gabriele Fava (da giovedì 21/05/2026 a sabato 23/05/2026)

UE - ECOFIN informale - Nicosia, Cipro - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE (da venerdì 22/05/2026 a sabato 23/05/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

Condividi

```