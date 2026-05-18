Limita le perdite Tokyo, in un contesto asiatico debole

(Teleborsa) - Prevalgono le vendite sui listini asiatici, appesantiti dai titoli tecnologici in attesa dei risultati del colosso Nvidia in calendario a metà settimana. Prezzi del petrolio in rialzo mentre lo Stretto di Hormuz è rimasto in gran parte bloccato.



A Tokyo , si muove sotto la parità il Nikkei 225 , che scende con uno scarto percentuale dello 0,45%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per Shenzhen, che rimane allo 0,16%. Negativo Hong Kong (-1,19%); come pure, poco sotto la parità Seul (-0,27%). Variazioni negative per Mumbai (-0,77%); sulla stessa tendenza, pesante la Borsa di Sydney (-1,56%).



L’escalation delle tensioni in Medio Oriente hanno pesato sul sentiment degli investitori, dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno segnalato un attacco di droni che ha provocato un incendio in un impianto nucleare, e l’Arabia Saudita ha dichiarato di aver intercettato tre droni nel corso del fine settimana. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l’Iran che "il tempo sta per scadere" per raggiungere un accordo con Washington.



Intanto, sul fronte macroeconomico, i dati cinesi hanno mostrato un indebolimento dello slancio economico delle Cina ad aprile. La produzione industriale è cresciuta del 4,1% su base annua, mancando le aspettative di una crescita del 6,0%. Le vendite al dettaglio sono aumentate solo dello 0,2%, ben al di sotto delle previsioni di un incremento del 2,0%, evidenziando una persistente debolezza della domanda dei consumatori.



Piccolo passo in avanti per l' euro contro la valuta nipponica , che sta portando a casa un misero +0,21%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento per l' obbligazione decennale giapponese è pari 2,76%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,76%.





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