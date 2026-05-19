Eventi e scadenze del 19 maggio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 19/05/2026

Appuntamenti:

ASviS - Festival dello Sviluppo sostenibile 2026 - Decima edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (da mercoledì 06/05/2026 a venerdì 22/05/2026)

Vertice G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Parigi - I ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali dei paesi G7 si riuniscono, sotto la presidenza francese, per la ministeriale finanze. Partecipano il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della BCE, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE (da lunedì 18/05/2026 a martedì 19/05/2026)

Blue Design Summit 2026 - Teatro Civico, La Spezia - 3ª edizione dell'evento promosso dal Comune della Spezia e organizzato da Clickutility Team e dal Polo Universitario della Spezia, dal tema "The Next Wave Now" per promuovere la creatività, la sostenibilità e l'innovazione nel design nautico, nello sviluppo delle zone costiere e nell'interior design attraverso conferenze, un concorso, visite tecniche e premi con la partecipazione di leader mondiali del design nautico, delle marine, degli yacht club e dell'industria della crociera (da lunedì 18/05/2026 a mercoledì 20/05/2026)

Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (da lunedì 18/05/2026 a lunedì 25/05/2026)

Banca d'Italia - Sistema dei pagamenti

09:30 - 2° ROMA REgeneration FORUM - Auditorium della Tecnica Confindustria, Roma - Convegno organizzato Fondazione Roma REgeneration, durante il quale si terrà la proclamazione del team vincitore della Call For Ideas "A Vision for Rome". Interverranno, tra gli altri, il ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, Antonella Baldino (AD Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio) e Giovanni Malagò (Presidente Fondazione Milano Cortina 2026)

10:00 - Istat - Edilizia non residenziale - dati annuali Anni 2010-2024 e Edilizia residenziale - dati annuali - Anni 2010-2024

10:00 - Banca d'Italia - Presentazione del Nuovo Bollettino Statistico sui sistemi di pagamento - Briefing tecnico online dedicato alla presentazione del Nuovo Bollettino Statistico sui sistemi di pagamento della Banca d'Italia. Il Nuovo Bollettino Statistico introduce novità e amplia il patrimonio informativo disponibile sui sistemi e strumenti di pagamento, anche con dettagli territoriali.

10:30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella incontra Nechirvan Barzani - Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella incontrerà il Presidente della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani

10:30 - ANAC E Fondazione GIMBE - "Frodi e Abusi in Sanità" - Sede ANAC, Roma - Confronto istituzionale fra l'Autorità Anticorruzione e la Fondazione GIMBE, per definire una tassonomia di frodi e abusi e in sanità e individuare strumenti efficaci di prevenzione e contrasto utili alle Istituzioni. Intervento del Presidente di ANAC Giuseppe Busìa su "Rischi e misure di prevenzione della corruzione in sanità", a cui seguirà la presentazione del Report "Frodi e abusi in sanità" da parte di Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE.

11:00 - Assemblea annuale Confedilizia 2026 - Teatro Adriano, Roma - All'assemblea interverranno, tra gli altri, il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea), Maurizio Leo (Viceministro dell'economia), Gaetano Manfredi (Presidente dell'Anci), Matteo Piantedosi (Ministro dell'interno), Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) e Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento europeo)

11:00 - Presentazione 109° Rapporto Analisi dei Settori Industriali - Intesa Sanpaolo Sala Convegni, Milano - Presentazione del 109° Rapporto Analisi dei Settori Industriali "Scenari globali in evoluzione: le prospettive per il manifatturiero italiano al 2030" di Intesa Sanpaolo e Prometeia. Tra gli interventi, Gregorio De Felice (Chief Economist e Responsabile Research Department, Intesa Sanpaolo) e Alessandra Lanza (Senior Partner Prometeia),

12:00 - Camera dei Deputati - Antimafia, audizione Massucci, questore di Roma - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere svolge l'audizione di Roberto Massucci, questore di Roma

13:15 - Camera dei Deputati - Federalismo fiscale, audizione Bianchi, Svimez - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione di Luca Bianchi, economista e direttore generale della Svimez, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per l'anno 2026

14:00 - ASSIOM FOREX "Spring Conference 2026" Macro Trends in Financial Markets - Centro Congressi Fondazione CARIPLO, Milano - Evento di ASSIOM FOREX - Mercati europei alla prova tra settlement T+1 e volatilità - Interverranno, tra gli altri, Massimo Mocio (Presidente ASSIOM FOREX), Pietro Poletto (Presidente AIAF), Ornella Verzè, (Partner Be Shaping the Future), Alessio Mottola (CEO e General Manager Euronext Clearing) e Antonio Zavettieri (Head of Group Treasury Banco BPM)

17:00 - Lefebvre Giuffr e EY - AI e Finance Transformation, cosa cambia per CFO e finance leader - Digital Hub Lefebvre Giuffrè, Milano - Convegno "Innovazione e Strategia per creare valore in azienda: Automazione, digitalizzazione e nuove competenze per l'evoluzione dei processi aziendali e delle funzioni chiave". Interverranno Elisa Bettini, Training Business Line Director Lefebvre Giuffrè, Domenico Passannanti, Partner EY, Mauro Bui, Senior Manager EY, Julien Alilo Mbo, Senior Consultant EY

Aziende:

Christian Dior - Risultati di periodo

Home Depot - Risultati di periodo

ITway - CDA: Bilancio

Officina Stellare - CDA: Bilancio

Viasat - Risultati di periodo

Vodafone - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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