WindeX acquisisce O.ME.P.S. con il supporto di UniCredit e Banca IFIS

Il Sud che produce conquista i mercati globali

(Teleborsa) - Specializzazione manifatturiera, capacità di esportare e competenze tecniche sempre più avanzate continuano a rafforzare il posizionamento competitivo di numerose imprese del Mezzogiorno sui mercati internazionali. In questo contesto si inserisce l’acquisizione di O.ME.P.S., azienda di Battipaglia specializzata nella progettazione e produzione di silotrailer in alluminio per il trasporto industriale, perfezionata da WindeX impegnata in operazioni che rappresentano dalla fondazione ad oggi un investimento di circa 100 milioni di euro con ticket crescenti con il supporto finanziario di UniCredit e Banca IFIS.



Nell’ambito dell’operazione, UniCredit ha agito in qualità di Mandated Lead Arranger dell’acquisition financing, affiancando un progetto industriale orientato a sostenere la crescita internazionale della società e il rafforzamento della capacità produttiva dello stabilimento campano con il supporto del team DealSync lato advisory.



Fondata nel 1999 come officina specializzata nella riparazione di veicoli industriali, O.ME.P.S. si è progressivamente trasformata in una realtà manifatturiera presente sui principali mercati internazionali del trasporto di materiali sfusi, con soluzioni destinate alle filiere del cemento, dell’agroalimentare, della chimica e della plastica.



L’azienda conta oggi oltre 150 dipendenti e sviluppa internamente progettazione, simulazione tecnica e produzione attraverso sistemi avanzati di modellazione industriale. Un modello che ha consentito alla società di consolidare una presenza commerciale in numerosi Paesi e di intercettare la crescente domanda internazionale di trasporto industriale specializzato.



L’ingresso di WindeX nel capitale apre ora una nuova fase di sviluppo. Il piano industriale prevede il rafforzamento della struttura manageriale, l’ottimizzazione dei processi produttivi, l’ampliamento delle linee di business e un’ulteriore accelerazione sui mercati esteri, in un comparto attraversato da una profonda trasformazione tecnologica e dalla crescente esigenza di flotte più efficienti, leggere e performanti.



Per il territorio campano, l’operazione rappresenta anche un segnale di consolidamento di una filiera industriale ad alto contenuto tecnico che coinvolge meccanica specializzata, lavorazioni metalliche, componentistica, logistica e servizi avanzati. Una dinamica che contribuisce a rafforzare occupazione qualificata, competenze industriali e capacità produttiva del territorio.



"Negli ultimi anni il Mezzogiorno ha dimostrato di poter esprimere imprese manifatturiere capaci di stare stabilmente nelle catene industriali internazionali, non come fornitori marginali ma come realtà specializzate e competitive", dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit. "O.ME.P.S. rappresenta bene questa evoluzione: un’azienda nata nel territorio e cresciuta investendo in tecnologia, qualità industriale e competenze. Supportare percorsi di sviluppo come questo significa accompagnare la crescita di un ecosistema produttivo che genera lavoro qualificato, indotto e capacità di attrarre nuovi investimenti."



"L’ingresso di WindeX apre per O.ME.P.S. una nuova fase di sviluppo industriale e internazionale", dichiarano Rolando Benedick, Presidente di WindeX, e Vincenzo Munzio, fondatore dell’azienda e nominato Presidente Onorario. "In oltre venticinque anni O.ME.P.S. è passata da officina specializzata a realtà manifatturiera riconosciuta sui mercati globali nel settore dei silotrailer. L’obiettivo è ora accelerarne ulteriormente la crescita, valorizzandone il know-how industriale, la capacità produttiva e il radicamento territoriale, rafforzando al tempo stesso competitività, innovazione e presenza internazionale in continuità con i valori che ne hanno accompagnato lo sviluppo".



Il rafforzamento di aziende come O.ME.P.S. si inserisce inoltre nella trasformazione della logistica industriale europea, trainata dall’aumento dei traffici commerciali, dalla modernizzazione delle flotte e dalla crescente domanda di mezzi ad alte prestazioni nei comparti industriali e agroalimentari.



Per UniCredit, l’operazione conferma l’impegno a supporto delle imprese italiane impegnate in percorsi di crescita dimensionale, innovazione e apertura internazionale, con particolare attenzione alle filiere produttive strategiche del Mezzogiorno.









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