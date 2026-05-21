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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Seduta rialzista quella per il derivato italiano, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 49.225.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49.625, mentre il primo supporto è stimato a 48.590. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50.660.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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