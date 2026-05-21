Tokyo e Seul in rally con titoli chip spinti da Nvidia, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - La maggior parte dei mercati azionari asiatici si muove in rialzo
, seguendo l'andamento positivo di Wall Street, grazie alle crescenti speranze di una rapida conclusione del conflitto in Medio Oriente, che hanno contribuito a raffreddare i prezzi del petrolio, mentre gli ottimi risultati
di Nvidia
hanno fatto salire le azioni delle aziende produttrici di chip.
Il presidente statunitense Donald Trump
ha affermato che Washington si trova nelle "fasi finali" dei negoziati con l'Iran, alimentando l'ottimismo degli investitori.
L'indice giapponese ha beneficiato anche della pubblicazione
degli ultimi dati sul commercio estero
: le esportazioni sono cresciute al ritmo più sostenuto da gennaio, con un aumento del 14,8% ad aprile, superando le aspettative grazie a un'impennata delle spedizioni di semiconduttori, mentre le importazioni sono aumentate del 9,7% su base annua, un incremento superiore all'8,3% previsto, portando la bilancia commerciale del Paese ad un avanzo di 301,9 miliardi di yen ad aprile.
Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo
, che mostra un guadagno del 3,12% sul Nikkei 225
, invertendo la tendenza rispetto alla serie di cinque ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso, mentre, al contrario, resta piatto Shenzhen
, con le quotazioni che si posizionano allo 0,13%.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,56%); in netto miglioramento Seul
(+8%). Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(+0,1%); positivo Sydney
(+1,34%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro nei confronti della divisa cinese
, che sta facendo un moderato +0,01%. Seduta trascurata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che mostra un timido 0%.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,78%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,75%.