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Piazza Affari, i dividendi del 25 maggio 2026

Dividendi, Finanza
Piazza Affari, i dividendi del 25 maggio 2026
(Teleborsa) - il 25 maggio 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:

Cairo Communication
ISIN: IT0004329733
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,18 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026

Distribuzione Elettrica Adriatica
ISIN: IT0005600249
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,3 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026

El.En
ISIN: IT0005453250
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,25 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026

Mare Engineering Group
ISIN: IT0005588626
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,03 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026

Mare Engineering Group
ISIN: IT0005588626
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,0301 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026

Neodecortech
ISIN: IT0005275778
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,15 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026

Sabaf
ISIN: IT0001042610
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,58 EUR
Data di pagamento: 27/05/2026




(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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