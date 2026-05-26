Analisi Tecnica: indice MDAX del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Ottima performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che ha chiuso in rialzo del 2,18%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'indice MDAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 33.300. Rischio di eventuale correzione fino al target 31.823,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34.776,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)