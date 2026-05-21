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Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 maggio

Giornata decisamente positiva per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che ha chiuso la seduta in rialzo a 31.857,7.

Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32.057,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 31.495. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32.619,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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