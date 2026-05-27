Pesante sul mercato di Madrid Naturgy

(Teleborsa) - In forte ribasso il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo , che mostra un -4,48%.



L'andamento di Naturgy nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 28,79 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 28,47. L'equilibrata forza rialzista di Naturgy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 29,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```