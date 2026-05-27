STM, approvate tutte le delibere dall'assemblea. Ok a cedola da 0,36 dollari

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di STMicroelectronics , colosso italo-francese dei semiconduttori, ha approvato tutte le delibere all'ordine del giorno.



Via libera quindi all'adozione del bilancio annuale 2025 e alla distribuzione di un dividendo cash di 0,36 dollari per azione ordinaria circolante, da distribuire in rate trimestrali di 0,09 dollari ciascuna nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2026 così come nel primo trimestre del 2027 agli azionisti che risultino tali nel mese di ciascun pagamento trimestrale.



Approvati anche: il rinnovo del mandato a membro del Consiglio di Sorveglianza di Frédéric Sanchez per un periodo di tre anni che scadrà alla fine dell'AGM 2029; l'approvazione della parte in azioni del compenso del President & CEO; l'approvazione della parte in azioni del compenso del President & CFO; l'autorizzazione al Consiglio di Gestione, fino alla conclusione dell'AGM 2027, a riacquistare azioni, previa approvazione del Consiglio di Sorveglianza; la delega al Consiglio di Sorveglianza dell'autorità di emettere nuove azioni ordinarie, di assegnare diritti di sottoscrizione di tali azioni e di limitare e/o escludere i diritti di opzione degli azionisti esistenti sulle azioni ordinarie, fino alla fine dell'AGM 2027; la manleva dei membri del Consiglio di Gestione; e la manleva dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

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