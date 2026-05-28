Cassa Centrale Banca: Assemblea dei Soci approva bilancio 2025

Presentato il bilancio consolidato comprensivo della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2025

(Teleborsa) - Si è riunita oggi a Milano, sotto la Presidenza di Giorgio Fracalossi, l’Assemblea dei Soci di Cassa Centrale Banca, nel corso della quale è stato approvato il bilancio separato 2025 ed è stato presentato il bilancio consolidato 2025, come precedentemente esaminato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato il 26 febbraio u.s., comprensivo della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità.





L’esercizio 2025 si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 1.162 milioni di euro (1.168 milioni nel 2024), che sottende una crescita significativa dei volumi intermediati e dei servizi prestati alla clientela. Grazie a nuove erogazioni di credito in crescita del 22,1% e pari a 10,5 miliardi di euro, i finanziamenti netti alla clientela al 31 dicembre 2025 superano i 50 miliardi di euro (+4,7% rispetto a fine 2024), e la raccolta complessiva ha raggiunto quota 130 miliardi di euro, di cui 75,2 miliardi di raccolta diretta e 54,5 miliardi di raccolta indiretta (rispettivamente +5,6% e +11,1% rispetto a fine 2024).





Con un CET1 ratio fully phased pari al 29,1%, la posizione patrimoniale del Gruppo si conferma ai vertici del sistema bancario nazionale ed è proseguito il costante presidio della qualità del credito, con un NPL ratio netto pari allo 0,6% e un coverage ratio delle esposizioni deteriorate pari all’80,9%.







La Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2025, oltre a esporre le informazioni non finanziarie, fornisce trasparenza sugli impegni e i risultati raggiunti riferiti al Piano di Sostenibilità del Gruppo, che esprimono il percorso di graduale integrazione dei fattori ESG nella strategia aziendale, orientata a mitigare l’impatto ambientale, valorizzare l’identità cooperativa e promuovere la sostenibilità lungo la catena del valore e supportare la transizione ecologica.







Con riferimento a quest’ultimo impegno, si è ampliata l'offerta di servizi e strumenti di finanziamento e investimento destinati ad accompagnare le famiglie e le imprese verso progetti sostenibili: nel corso del 2025 sono stati erogati oltre 1,1 miliardi di euro di crediti con finalità ambientale, una quota superiore al 10% dei nuovi impieghi.



In questo contesto, particolare attenzione continua a essere dedicata alle Persone del Gruppo. Cresce infatti il numero di collaboratori, che si attesta a 12.580 (+296 rispetto al 2024); il 96,6% è assunto con contratto a tempo indeterminato. L’attenzione del Gruppo ai temi della parità di genere, equità, inclusione e valorizzazione dei giovani talenti trova conferma in dati concreti: 31 Banche e Società del Gruppo risultano certificate per la parità di genere e il 57,8% dei neoassunti ha meno di trent’anni.



Prosegue il percorso di riduzione dell’impronta carbonica delle operations e delle esposizioni creditizie del Gruppo in linea con la strategia di decarbonizzazione. In particolare, le emissioni operative sono diminuite del 4,7% rispetto all’anno precedente, anche grazie alla riduzione dei consumi da fonti fossili: il 98,6% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili. Sono stati inoltre definiti i primi target di decarbonizzazione per il settore “Produzione di energia” e per gli “Immobili residenziali”, con l’obiettivo di raggiungere una riduzione dell’intensità delle emissioni rispettivamente del 24,4% (tCO2eq/€ mln) e del 5% (tCO2eq/m2) entro il 2030, su baseline 2024.



Il Gruppo, che da sempre promuove lo sviluppo economico locale in coerenza con i valori del Credito Cooperativo, ha aumentato a 1.501 il numero delle filiali, distribuite in 1.087 comuni italiani; in 336 di questi rappresenta l’unica presenza bancaria.



Nel 2025 sono state sostenute oltre 21mila iniziative nei territori, in ambiti quali socio-assistenziale, sport e tempo libero, cultura, formazione e ricerca, per un ammontare complessivo di 64,5 milioni di euro. Con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza economico-finanziaria, il Gruppo ha inoltre contribuito alla realizzazione di oltre 500 iniziative di educazione finanziaria, coinvolgendo oltre 51mila persone.





"I risultati approvati oggi dall’Assemblea – afferma il Presidente Giorgio Fracalossi – rappresentano la conferma di un percorso di crescita che il Gruppo sta portando avanti con continuità e visione di lungo periodo. In un contesto economico e sociale in costante evoluzione, continuiamo a rafforzare il nostro ruolo a supporto di famiglie, imprese e comunità locali, coniugando solidità patrimoniale, qualità del servizio, innovazione e attenzione ai territori".

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