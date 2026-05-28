DBA Group, 2025 in crescita e dividendo di 0,14 euro. Approvato Budget 2026 con Ebitda tra 14,5 e 15 milioni

(Teleborsa) - Il Cda di DBA Group , fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, riunitosi in data odierna, ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 da cui emerge un Valore della Produzione pari a 129,8 milioni di euro, in crescita del 12,1% rispetto all’anno precedente.



Da una analisi per geografia emerge che il totale VdP è principalmente attribuibile al mercato italiano (60%), mentre la Spagna, grazie all’entrata di Proyectos IFG, inizia a contribuire per il 5%, a cui va aggiunto il restante 35% che include gli altri mercati di presenza del gruppo. La crescita registrata nel 2025 è ascrivibile al positivo impatto generato sia dalle nuove acquisizioni (Proyectos IFG in Spagna, Serteco in Italia e COMCOM in Slovenia) sia dall’aumento delle attività in-house, grazie al buon andamento in particolare delle divisioni Energy Transition (mobilità sostenibile e transizione energetica), Infrastructure e Mission Critical.

La suddivisione per area di attività indica il contributo di A.E.P.M (Architecture, Engineering and Project Management) pari a 76,7 milioni (+14,5% sul 2024), mentre i servizi di Digital System, localizzati in Italia e Slovenia, consuntivano un valore di 50,7 milioni in crescita se confrontati con l’anno precedente (+7,6% sul 2024): l’ammontare dei servizi in Slovenia è pari a 45,7 milioni, in aumento rispetto a 42,5 milioni di euro del 2024. Infine, per quanto riguarda l’area Consulting, il valore si attesta a 2,4 milioni di euro, superiore all’analogo dato del 2024 (+40,6% rispetto a 1,7 milioni di euro).



L'EBITDA reported si attesta a 13,7 milioni, superiore rispetto ai 12,0 milioni di euro consuntivati nel 2024 (+14,2%), mentre l’EBITDA adjusted, al netto di costi straordinari per un ammontare di circa 0,4 milioni di euro, legati principalmente alle operazioni di riassetto societario effettuate nell’anno, è pari a 14,0 milioni di euro, in crescita rispetto ai 12,5 milioni di euro registrati l’anno precedente. Il Risultato Netto di gruppo chiude a 4,9 milioni, in crescita del 60,6% rispetto al 2024.



La Posizione Finanziaria Netta è negativa (debito) per 3,8 milioni, in decisa riduzione rispetto alla chiusura del 2024, pari a 9,2 milioni di euro. Il miglioramento è principalmente attribuibile alla sostanziosa generazione di cassa operativa trainata dall’EBITDA.



Il 2026, commenta il management nella nota ai conti, "si apre con un quadro complessivamente positivo per il Gruppo, sostenuto da un portafoglio ordini sostanzioso e da una domanda di mercato ancora dinamica nella quasi totalità dei settori di riferimento. Il contesto di mercato, pur caratterizzato da elementi di incertezza macroeconomica e geopolitica, continua a offrire opportunità di sviluppo, legate in particolare alla digitalizzazione delle infrastrutture, agli investimenti nella transizione energetica e alla domanda di servizi integrati ad alto contenuto tecnico".



Il Budget 2026 indica un Valore della Produzione atteso tra 134 e 138 milioni, un EBITDA tra 14,5 e 15,0 milioni e una Posizione Finanziaria Netta stimata a debito tra 2,0 e 3,0 milioni. Nel corso del 2026 sarà avviata la definizione del nuovo Piano Industriale al 2030.



Infine, il Cda proporrà alla prossima assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione, in aumento da 0,13 euro nel 2024, che sarà messo in pagamento a partire dal 22 luglio 2026, con stacco cedola il 20 luglio.

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